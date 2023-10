CD Projekt RED chystá hranou adaptaci Cyberpunku

5. 10. 2023 17:07 | Novinky | autor: Pavel Makal

Polské studio CD Projekt RED je v současnosti skloňováno především v souvislosti s vydařeným rozšířením Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, které navíc doprovodil bohatý update 2.0, vylepšující drtivou většinu aspektů hry. Kromě toho, že má společnost ve vývoji několik herních projektů spadajících nejen pod značku Zaklínač, zjevně chystá i další průnik mimo svůj standardní obor.

Z nové tiskové zprávy totiž vyplývá, že Poláci spojili síly s mediální skupinou Anonymous Content a společně chystají hranou adaptaci zasazenou do světa Cyberpunku 2077. Připomeňme, že to není poprvé, co se Cyberpunk podívá na obrazovky, ve spolupráci s Netlixem už vzniklo anime Edgerunners.

Projekt je zatím v rané fázi a momentálně hledá scenáristu, který by pro jeho potřeby vytvořil zbrusu nový příběh, zasazený do světa hry. O produkci se postarají zkušení matadoři Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz, Bard Dorros a Charlie Scully, adaptace má ale vznikat v blízké spolupráci s tvůrčím týmem z CD Projektu. O natáčení se postará interní studio Anonymous Content.

Z tiskové zprávy vysloveně nevyplývá, zda má jít o film či seriál, s ohledem na přítomnost ředitele televizního obsahu Garretta Kembla bych si ovšem tipl spíše to druhé. Anonymous Content má za sebou například produkci seriálů True Detective nebo Mr. Robot, ale i filmů jako Revenant či Spotlight. David Levine jako jeden z producentů v rámci své mnohaleté kariéry dohlížel třeba na Westworld, True Blood, True Detective nebo rané série Game of Thrones.

Nové detaily tisková zpráva slibuje v momentě, kdy projekt pokročí do další fáze.