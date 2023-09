Nejčtenější články týdne – Starfield a hromada zážitků z Gamescomu

3. 9. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uplynulému týdnu snad ani nemohlo kralovat nic jiného, než Starfield. Recenze u nás vyšla hned s pádem embarga, tedy ve čtvrtek a už je z toho jedna z nejčtenějších recenzí posledních let. Starfield si kolem sebe jednoduše zvládl vybudovat ani ne tak hype, jako zvědavost. Velká nová hra od Bethesdy, jejich zbrusu nová značka po čtvrt století. Není proto divu, že byl každý zvědavý? A výsledek? Velice dobrá a zábavná hra, jenže k nějaké dokonalosti, genialitě, nebo posouvání žánrových hranic má velice, převelice daleko. Ve Starfieldu je toho sice opravdu hodně, ale že by hra nějak zvlášť vynikala? To se bohužel nestalo a Microsoft tak má na krku sice velkou, ale ve výsledku „jen“ dobrou exkluzivitu.

