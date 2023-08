PlayStation Portal rozhodně není zařízení pro každého. Ale je to zařízení pro mě

30. 8. 2023 18:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

U většiny lidí kolem sebe (ale i na internetu, kde, pravda, najdete všechny druhy názorů) jsem se od představení PlayStation Portal setkal s odmítavým či rovnou vyhraněně kritickým postojem. „Pro koho tohle je? Vždyť to neumí cloud gaming! Proč bych si pořizoval tohle, když je tu Steam Deck?“ A tak dále.

To jsou všechno relevantní názory, protože PlayStation Portal spadá přesně do té kolonky zařízení, která nemají oslovit široké masy, ale určitou skupinu uživatelů – podobně jako ten Steam Deck a jeho konkurenti. Já do té skupiny uživatelů spadám a od představení téhle periferie jsem zbystřil. Zatímco Adam rozpačitě kroutil hlavou (vizte jeho článek), mně přišla celá idea potenciálně zajímavá, ale děsil jsem se cenovky.

Jak to skloubit dohromady?

Je mi naprosto jasné, že za situace, kdy jsem byl bezdětný, když jsem měl v bytě dvě televize ve dvou pokojích a vlastní pracovnu, bych tohle zařízení právem považoval za – pro mne – zbytečné. Jenže to „pro mne“ je důležitá část, na kterou spousta kritiků zapomíná. Ne každý je nutně zákazníkem pro všechna zařízení. A nic není neměnné. Cesty života jsou nevyzpytatelné a postupem času se váš čas a prostor na hobby všeho druhu může radikálně měnit.

Už nehraju ani z beanbagu před televizí jako na vysoké, ani z pracovny jako před patnácti lety, ani z druhé pracovny, kam jsem se přesunul po prvním dítěti před sedmi lety. Také už nemám tolik volného času, čtyřicítku jsem už překročil a i náplň mé práce je jiná než „pouze“ konzumace her a psaní o nich. Hraní přes den? Ani omylem.

Moje návyky se mění, tedy spíše přizpůsobují za chodu. A s tím i prostor, kde se mohu věnovat hraní (a to nemluvím o tuctu dalších koníčků). Právě kvůli mnohem výraznějšímu trávení času s rodinou a snaze skloubit tohle a koníčky dohromady logicky sahám po kompromisních řešení. Pryč je čas, kdy jsem si v klidu sednul před televizi, zapnul konzoli a nerušeně hrál. Najednou se můj volný čas z nemalé části kříží s volným časem dětí nebo manželky, která by také třeba alespoň hodinu za den strávila s něčím nenáročným.

Takže, budu si uzurpovat místo u televize a nechám omladinu, aby se zabavila jinde? A manželce vysvětlím, že přece teď je moje chvíle s hraním? Samozřejmě, na Twitteru by se mi dostalo asi tak pěti set rad od teoretiků domácího soužití, kteří mají návody na vše, ale faktem je, že nemálo hráčů s vlastními dětmi musí sahat po kompromisních řešeních a nalézat prostor pro svůj koníček, aniž by působili jako despotové, kteří přijdou domů, fláknou sebou na gauč a zavelí si o večeři, zatímco televize patří jim.

Navíc, chcete trávit čas společně a nechcete se uzavírat před zbytkem rodiny do svého doupěte. Když se děti dívají na seriál nebo si zapnou Maria, když si manželka chce pustit Westworld, který jste už viděli, když prostě chcete být pohromadě, ať už máte děti větší, nebo se kolem vás batolí se zvídavostí prérijního sviště, tak chcete být s nimi a zároveň se alespoň zčásti věnovat svým koníčkům. Kompromisy. A jasně, můžu sáhnout po knížce nebo Switchi, a když budu v hodně sebedestruktivní náladě, začnu malovat modely do Warhammeru, ale… Já bych si třeba zase rád zahrál na PS5.

Ale to je hezké...

No a tady vznikl můj zájem o PlayStation Portal, protože pokrývá tu část z mého hobby portfolia, která jaksi nemá řešení. PlayStation si nezapnu, když uspávám mrňouse. Dokonce si ho ani nezapnu v 11 v noci, kdy mám ještě tak hodinu času, než se zodpovědně naženu do postele, ale už bych v ní nejradši ležel. Nezapnu si ho ani ve chvíli, kdy malému rostou zuby a na půlku bytu je kvůli jeho dispozici uvalena světelná karanténa. Jenže zároveň chci hrát. A nejen proto, že je to můj koníček, ale i proto, že z podstaty své práce si musím udržovat určitý přehled o vycházejících titulech. A víme, jak je to s letoškem, že? Tolik velkých a skvělých her a tak málo času – a ještě méně času pro čtyřicátníka s rodinou, kterou nechce odizolovat.

Takže přichází na řadu ona kompromisní řešení. Switch se nabízí, ale jde o specifickou platformu s unikátními tituly. Nového Spider-Mana si tam nezahraju. Steam Deck je… zajímavý, ale pouze pro určité tituly a kromě toho, že si tam Spider-Mana taky nezahraju, při hraní některých náročnějších titulů už kvůli větrání slyším, že ruším (a usínající dítě nechcete rušit). Některé hry, které mám na PC, jsou tu navíc jen obtížně hratelné.

No a PS5… To jaksi opravdu pohodlné řešení nemá. Až PlayStation Portal mi konečně nabízí tuhle možnost. Tedy, snad nabídne. Dokud jsme hardware neměli v rukách a nevyzkoušeli, můžeme se pohybovat jen v oblasti teorie. Možná bude latence tak vysoká, že budu brblat, ale prozatím operuji s premisou, že vše bude, jak Sony tvrdí.

Hlavně ne další handheld

Začnu hned zostra a řeknu, že je – pro můj případ, pro mé osobní preference – dobře, že jde pouze o mašinku na streamování z vlastní PS5, a ne dedikovaný handheld s vlastním hardwarem. A říkám to jako člověk, který miloval svoje PSP a PS Vita. Ale ty už nechci, protože handheld s vlastním HW si s sebou nese limity. Pokud PlayStation Portal dokáže splnit slibované, stačí mi. K čemu mi bude handheld, který rozběhne PS5 hry v mizerné kvalitě a ještě se u toho roztopí?

Druhý a neméně důležitý faktor je cena. Portal má stát 200 eur, což je výrazně méně než takový Steam Deck, o ROG Ally ani nemluvím. Umím si zdůvodnit dát za doplňkový hardware částku kolem 5500 korun. Ale sotva si v rodinném (ano, už je to tu zase) rozpočtu odůvodním investici 15-20 tisíc za dedikovaný handheld, který má utáhnout hry z velké konzole. Navíc, bylo by to tedy rovnou PS5 Portable? Ne, díky, fakt nechci další funící topení do ruky, které bude ve hrách kolabovat k 700p a baterka dojde po hodině. A novou Vitu? To už se ale bavíme o kompletně odlišném zařízení, na kterém si toho Spider-Mana zase nezahraju.

DualSense, displej, ale kde je BlueTooth?

Na papíře má Portal vlastně vše, co chci. Plnohodnotný DualSense i s adaptivními triggery, displej schopný zobrazení v 1080p a v 60 FPS, jack na drátová sluchátka anebo Bluetoo… sakra, ne, to nemá. Což je má největší výtka k celému zařízení.

Nemožnost připojit BT sluchátka a mít buď drátová, nebo si muset pořídit nová sluchátka Pulse, která umí neméně novou technologii Sony PlayStation Link, je prostě v rámci celého plánu „dostupné zařízení pro určitou skupinu“ výrazná slabina. Ano, já mám hned několik sluchátek s jackem, ale v dnešní době už to rozhodně není standard.

A pak je tu několik otazníků, které mohou hodnotu PlayStation Portalu zvýšit nebo snížit. Zatím není jasné, zda bude věrně zrcadlit vás PlayStation 5, protože pokud ano, znamenalo by to, že dokáže spustit streamovací aplikace a já můžu mít z Portalu multimediální zařízení. Děti si pustí třeba Mladé titány na televizi a já spokojeně o kousek vedle Jacka Ryana z aplikace Netflix na PS5. Navíc se Sony zatím tváří, že vám stačí jakákoliv dostatečně rychlá (!) WiFi, takže mrtvá není ani idea, že si vezmu Portal na pracovní cestu nebo dovolenou a pustím si hru tam. Negativní otazník může samozřejmě vytvořit zmíněná latence nebo nižší kvalita displeje. A zdánlivé drobnosti jako měnění jasu...

Ne každý výrobek musí cílit zrovna na vás

Pokud si na oficiálním PlayStation blogu přečtu reakci: „Mluvím za celou PlayStation komunitu, abych vám oznámil, že tohle jsme po vás nechtěli, chtěli jsme ekvivalent Steam Decku!“, dovolím si takto zareagovat, že nemluví, protože já osobně mnohem víc docením Portal kvůli výše zmíněnému. Je to příslušenství, ne samostatná platforma. Není pro každého, ani zdaleka ne, ale zaujímá potenciální prostor v menší zákaznické komunitě. Nemluvím za celou PlayStation komunitu a ani za tu potenciální zákaznickou skupinu, ale za sebe. PlayStation Portal má potenciál být zajímavým doplňkovým zařízením, které budu pravidelně využívat. Nic víc, nic míň.