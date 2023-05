Taky ten nový handheld od Sony nechápete?

25. 5. 2023 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Sony oznámila nový handheld. Zatím mu přezdívá Project Q, bude umět Remote Play... A tím to víceméně hasne. Zahrajete si na něm vážně jen a pouze hry, které máte nainstalované na svém PlayStationu 5. V podstatě tak nepůjde o handheld v tradičním slova smyslu jako spíš o streamovací přenosné zařízení, myšlené pouze jako doplněk konzole.

Skvělé je, že Project Q bude založený na v podstatě plnohodnotném ovladači DualSense, jen rozseknutém vejpůl, ovšem se všemi jeho populárními výhodami včetně parádní haptické odezvy a adaptivních triggerů. Méně skvěle už zní obyčejná LCD obrazovka s HD rozlišením podporující hraní v „až“ 1080p při „až“ 60 fps, ale budiž. Switch už taky není žádná hardwarová paráda a pořád se prodává ve velkém, i když pravda, teď už přesedlal alespoň na OLED.

Zbytečné zařízení?

O Project Q samozřejmě neslyšíme poprvé, v dnešní době utajíte jen máloco a úniky informací o údajném handheldu od Sony jsme tu měli už před několika týdny. A já se nad tím podivoval už v dubnu, kdy jsem v tehdejším komentáři mimo jiné napsal: „To je podle mého názoru, s prominutím, hloupost. Mít zařízení, které umí jen a pouze Remote Play, přeci nedává moc smysl.“ Teď jsou spekulace pryč, oficiální oznámení na světě, Project Q skutečně umí jen a pouze Remote Play a já si za svým názorem pořád stojím.

Ono to tedy nějaký smysl dává, jenže tak velice specifický, až je to na hraně. Remote Play přece není žádná novinka, a pokud mám potřebu hrát něco z PlayStationu 5, můžu si to do mobilu či tabletu streamovat už teď, žádné další zařízení na to nepotřebuju. Jistě, zmíněný DualSense bude velkou výhodou, ale bude to stačit? Tím totiž výčet výhod handheldu, zdá se, končí.

zdroj: Sony

Pro (ni)koho?

Možná nedohlédnu za roh, možná mi pořád něco nedochází, ale na koho tady Sony vlastně cílí? Můžeme odhadovat: Na někoho, kdo je natolik náruživý hráč, že má nejen PlayStation 5 se spoustou her, ale zároveň je potřebuje hrát za každou cenu i jinde než na televizi. Zároveň má na těch jiných místech velice kvalitní internetové připojení a je ochoten překousnout všechny případné neduhy spojené se streamováním her v čele s latencí a případnými grafickými artefakty. A je to taky člověk, který buď nemá chytrý telefon či tablet, nebo na takových zařízeních z nějakého důvodu Remote Play používat nechce.

Neříkám, že Project Q nemá smysl vůbec pro nikoho, nicméně mi z toho vychází velice omezená a specifická skupina potenciálních zákazníků. Velký otazník visí také nad zatím neoznámenou cenovkou, protože pod 100 eur to asi stát nebude, ale kdo si něco takového pořídí třeba za 300 eur?

Ještě si tedy dokážu představit situaci, kdy Project Q za nějakou dobu vyfasuje velký update a bude na něm možné streamovat hry z chystané budoucí cloud gamingové služby od Sony. Tím by se handheld vyvázal z okovů PlayStationu 5 a mohl by být najednou zajímavý i pro někoho, kdo velkou konzoli nemá. Jenže takový příslib zatím nemáme a kdo ví, jestli na něj vůbec někdy dojde.

Wii U

Sony v roce 2023 dělá něco, s čím se konkurenční Nintendo spálilo už před více než deseti lety se svým Wii U. Druhou obrazovku, se kterou můžete jít do vedlejší místnosti, zatímco vám jiný člen rodiny zabere televizi. A to poté, co několik let funguje stejná funkce na zařízeních, která už doma máte.

V Sony se přitom ještě plácají po ramenou a hlásají do světa, jací to jsou průkopníci. „Inovace je naše vášeň a to platí nejen pro hry, které hrajete, ale také jak je hrajete. A my ještě letos vydáme zařízení, které vám umožní hrát jakoukoliv hru z vaší PS5 přes Wi-Fi,“ zaznělo na prezentaci. Jenže mně nedochází, na jaké inovace tady naráží. Switch je na světě od roku 2017, Wii U vyšlo v roce 2012, iPad v roce 2010, funkce Remote Play fungovala už na PlayStationu 3. Připomenout můžeme i Smart Glass od Microsoftu z roku 2012, byť tady jde už o něco trochu jiného. Mluvit o inovacích na základě toho, co o Project Q v tuto chvíli víme, je jako mluvit o skvělém portfoliu exkluzivních her pro Xbox.

Mít v nabídce handheld může být lákavé prakticky pro jakéhokoliv výrobce konzolí či hardwaru, ale opravdu si nemyslím, že cesta vede zrovna tudy. Sony svůj nový projekt k ohromnému komerčnímu úspěchu a prodejům čítajícím desítky milionů kusů nejspíš nedovede. A neudělá z něj „povinnost“ pro každého majitele PS5.

Má Project Q vůbec nějakou budoucnost? Má. Lákavější zařízení by z něj mohla udělat nízká cena, vstřícné bundly a časté slevy, ideálně všechno dohromady. Nemůžu si pomoct, ale přijde mi, že bez agresivní cenové politiky je Project Q odsouzen když ne k zániku, tak přinejlepším k paběrkování. Na víc než velice omezenou cílovou skupinu totiž s největší pravděpodobností nedosáhne.