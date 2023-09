Zážitky z Gamescomu: I Need Space nabídne objevování vesmíru jak z Malého prince

1. 9. 2023 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Kateřina Anna Hurtová

Objevování vesmíru mě odjakživa fascinovalo. Představa, že samotná letím vesmírem a odkrývám tajemství, která skrývá. Všechna ta souhvězdí, cizí planety, neznámý život a nekonečná temnota. Očividně nejsem sama – spousta her nabízí tenhle druh trochu děsivého a zároveň vzrušujícího dobrodružství. Žádná z nich mi ale zatím nedala ten pravý pocit uspokojení, co hledám. Kouzelná kosmická adventura I Need Space se tomu konečně přibližuje.

Hlavním hrdinou je malý kosmonaut na vlastní planetce, kterou zná jaké své boty. Ještě aby ne, když se dá oběhnout dokolečka pár kroky. Má tu skoro všechno, co potřebuje k životu, jenže je sám, věnuje se jen rutinním činnostem a nemá jedinou věc, která by jeden den odlišila od druhého. A tak se nakonec rozhodne nasednout do své vesmírné lodě a hurá na cestu za objevováním!

Jak to tak bývá, osamělé duše k sobě mají blízko. Hned na první planetě potkáváme našeho společníka, který nás bude od té doby provázet na každém kroku. Kolem téhle kočičky, které pomáháte najít ztracenou maminku, se ostatně točí celý příběh, ale už od počátku je znát, že to nebude jen tak obyčejná kočka a že její původ skrývá mnohá tajemství. Teď je ale hlavní, že už nejsme na vše sami. Nasedat a letíme dál!

Nejkouzelnější pro mě bylo objevování planetek. Na každé z nich bydlí aspoň jeden obyvatel, s nímž můžete vést konverzace jak z Malého prince. Zjišťujete jejich pohled na svět, filozofii života a především jejich pohodu. Klid a žádný spěch. Jen tak si sednout na kámen a houpat nohama ve vzduchu, zatímco mi noví přátelé hrají jejich vlastní složenou muziku. Bohužel vše nemůže zůstat pořád sluníčkové – ve své raketce objevím i temné části kosmu.

Narážím na nahromaděné kosmické smetí, kterému se musím rychle vyhýbat, abych si nepoškodila loď. Což samo o sobě není žádné velké překvapení, však antropogenní vlivy jsou studiu velmi blízké a už ve své první hře Samudra se jim věnují. Do rukou se mi dostal i artbook jejich prvotiny a všechna ta originální stvoření a kreativní lokace mě neskutečně nadchly. I to mi dodalo ještě větší víru, že by tahle hra mohla nabídnout něco víc než jen honbu za cílem. Něco, co ve mně zas vyvolá to kouzlo a chuť objevit opravdu všechny kouty otevřeného světa.

zdroj: Khayalan Arts

Na samotném konci ukázky mi vývojář nabídl, jestli si nechci vyzkoušet i tvorbu souhvězdí. A samozřejmě, že jsem takovou věc nemohla odmítnout! Režim vám nabídne kus vesmírné prázdnoty, kde můžete upustit uzdu vaší fantazie a vytvořit si svoje hvězdy, souhvězdí a pojmenovat si je. Je snad většího splněného snu? Nemyslím si.

Přesně tenhle kus vesmíru je něco, co mi chybělo a co jsem dlouho hledala. Klidné a pohodové objevování s nejlepším společníkem (kočkou) na cestě nekonečnem. I Need Space vypadá, že by přesně tohle mohla nabídnout. Na odlet si ale budu muset bohužel ještě počkat, hra nemá vyjít dřív než na konci příštího roku.