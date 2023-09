Zážitky z Gamescomu: Dead Pets Unleashed vypustí vašeho vnitřního démona

3. 9. 2023 11:00 | Dojmy z hraní | autor: Kateřina Anna Hurtová

Asi většina z nás si ráda večer sedne k televizi a pustí si nějaký zábavný seriál, který nám pomůže se odreagovat po náročném dni. Trochu se pobavit a uvědomit si, že život není tak hrozný, když se na svět člověk dívá s humorem. A co takhle kdybych vám řekla, že si můžete něco takového zahrát? Studio Triple Topping totiž přesně tenhle typ hry právě vytváří.

Vývojáři sami přiznávají, že se při tvůrčím procesu inspirovali kreslenými seriály jako Bojack Horseman či Tuca and Bertie, a to nejen barevnou a surrealistickou stylizací, ale především bizarními vtípky. Atmosféra však dokáže i pěkně zhoustnout, takže je dobré se připravit také na citlivá témata jako finanční problémy, psychické nemoci, sexualita a další.

Celou hrou vás bude provázet sympatická růžová rohatá holčina Gordy. Té táhne na třicet a stále žije v tom malém zaplivaném bytě, v němž jen dál oddalujete zaplacení nájmu. Nemá čas, a hlavně chuť chodit do práce. Jediné, co ji drží při životě, je kapela a sýrové tousty, ale jednoho dne tohle šedivé přežívání dosáhne svých mezí, a tak se rozhodne všechno vsadit na vydání alba a konečně dosáhnout svého snu. Pod nohy jí však bude házet klacky sám život a bude na vás, abyste všechen ten chaos dávali zase do pořádku.

Hra je hodně upovídaná, ale naštěstí nabízí volby, které ovlivní, kam se příběh posune dále. Vývojářka, která mi po celou dobu hraní ukázky koukala přes rameno, mi prozradila, že kapela Dead Pets může dopadnout několika způsoby nejen v závislosti na vašich volbách, ale i úspěšnosti v minihrách. Ty tvoří ve výsledku většinu hratelnosti. A ano, já vím, že tomuhle hernímu trendu už dávno odzvonilo, ale jen počkejte! Vedle běžných činnosti jako zalévání květin, převlékání oblečení nebo hraní na kytaru, budete také mýt dildo a chytat tampóny. Jak říkám, humoru a bizarností se hra opravdu nebojí.

Další pozitivní věcí je rozhodně soundtrack. Každý z vašich společníků má svoji specifickou melodii, jež se přehrává ve scénách, ve kterých vystupují, a vystihuje jejich osobnost. Nemluvě o muzice, která se line ulicemi New Void City a rozpumpuje vám krev v žilách. Třeba zvuky hudebních nástrojů při zkoušce kapely, co burácí do uší. Žánr punk rocku prostě skvělé sedí jak do stylu vyprávění, tak postav, a ještě víc prohlubuje pocit cartoonového zážitku.

Dead Pets Unleashed mě ale v konečném výsledku neuchvátilo svou komičností, stylizací, vyprávěním či snad hudbou. Získalo si mě právě díky odvaze a otevřenosti, jakou jsem dlouho v herním byznysu neviděla, a kterou si tvůrci z malého nezávislého studia můžou dovolit. Protože jaká hra z poslední doby by se odvážila o sobě do popisu na Steamu napsat, že je feministická? Doufám a věřím, že se odvaha autorům vyplatí a že se mi snad už za rok dostane do rukou hra, které mileráda dám večer přednost před televizí.