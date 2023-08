Zážitky z Gamescomu: Songs of Conquest se řítí vstříc vydání. Fanoušci Heroes, těšte se

30. 8. 2023 10:04 | Preview | autor: Václav Pecháček

Strategie Songs of Conquest, která se nachází v předběžném přístupu a ze všeho nejvíc připomíná staré dobré Heroes of Might and Magic, je už teď vynikající. Je ale potřeba ji posunout do plné verze a dodat některé chybějící kusy obsahu – což je přesně to, nač se momentálně tvůrci ze studia Lavapotion chystají.

Dnes zveřejnili roadmapu s plánem, jak bude vývoj jejich dítka pokračovat. A je to shodou okolností roadmapa, kterou jsem já sám viděl o pár dní dřív v Kolíně při příležitosti Gamescomu. A tehdy jsem si o jejich plánech s vývojáři pěkně popovídal a zjistil, co přesně se na nás chystá.

Nejdřív základní fakta: Plná verze vyjde v prvním čtvrtletí příštího roku společně s poslední, čtvrtou kampaní, tentokrát pro frakci Barya, která připomíná žoldnéře z italských renesančních států. Spolu s ní dorazí nové mapy, zkrácení čekání při nepřátelském tahu, více možností obtížnosti a další vylepšení. Tvůrci také chtějí zapracovat na integraci fanouškovských modifikací.

Do té doby se bude vylepšovat multiplayerový zážitek přes internet, umělá inteligence, generování náhodných map, přibydou náhodné události, achievementy na Steamu a hlavně, Songs of Conquest koncem roku oficiálně vyjdou na Steam Decku, s čímž se snoubí i nová nativní podpora gamepadů. Já jsem si ranou verzi hry na Steam Decku v Německu rovnou vyzkoušel a musím říct, že hře to na přenosné konzoli od Valve moc sluší a ovládání už teď funguje dobře.

Právě vydání na Steam Decku bylo něco, z čeho byli přítomní vývojáři extrémně nadšení. Naopak působili vyhýbavě, když jsem se jich ptal na budoucí plány. Hodlají na Songs of Conquest pracovat i po vydání? To se prý uvidí – chtěli by, ale je možné, že se budou muset přesunout na další projekt. Verze 1.0 pro ně znamená uvedení hry do stavu, se kterým budou spokojení, když už z něj třeba nebudou skákat do stropu radostí.

Je totiž spousta věcí, které by do Songs of Conquest rádi přidali, ale zkrátka na to v tuhle chvíli nemají prostředky. Nejvíc ze všeho to platí o frakcích, protože čtveřice, to na poměry hlavní inspirace Heroes of Might and Magic rozhodně není moc. „Je to minimum,“ souhlasili se mnou tvůrci. „6 by bylo dobrých, 8 by bylo super.“ Ale kdo ví, jestli vůbec kdy nějaká frakce přibyde.

Přitom se mohlo snadno stát, že by Songs of Conquest do předběžného přístupu vstoupily s pouhým párem frakcí. „Vydavatel na nás tlačil, ať jdeme ven jen se dvěma národy, ale to jsme rezolutně odmítli,“ okomentoval to hlavní designér Carl Toftfelt. Vývojáři si postavili hlavu a nakonec si prosadili svou.

Zajímalo mě, proč přesně v plánu do vydání nefiguruje žádná nová frakce, když je to přitom něco, po čem nejvíc touží jak vývojáři, tak dle průzkumů i fanoušci. A odpověď je jednoduchá: Vytvořit zbrusu nový národ je zkrátka extrémně složité. Ne nutně designově, nápadů by v Lavapotion měli spousty a nějak by se to i celé vybalancovalo. Jde spíš o produkční stránku věci.

Krásný pixel art, jeden z největších taháků hry, se totiž sám neudělá. Jenom vizuální stránka, vytvoření všech portrétů, jednotek a animací, prý zabere klidně rok na jednu jedinou frakci. Což si v tuhle chvíli tvůrci neospravedlní, když potřebují hru hlavně připravit na ostré vydání.

zdroj: vlastní video redakce

Uvidíme, jak se Songs of Conquest budou ve finále prodávat – to nám hodně napoví, zda se nejsmělejší sny vývojářů někdy naplní, nebo jestli rozšiřování téhle nadějné strategie zůstane na fanouškovské komunitě. Na to ostatně autoři spoléhají a chtějí, aby jejich hra žila dál i poté, co ji opustí – proto takový důraz na modderské nástroje, na tvorbu vlastních scénářů, na to, aby fanoušci dostali k dispozici podobně mocné nástroje, jaké používají samotní vývojáři.

Poslední slovo ze studia Lavapotion tedy zní tak, že zatím není vůbec jasné, co bude po vydání, ale až to vyjde, tak to bude hotové. Ne nutně úplně kompletní, ale když jim pak někdo řekne: „Proč tam není tohle?“, chtějí na to odpovědět: „No, bylo by to hezké, ale co se dá dělat!“ spíš než „Pane jo, máš pravdu, to jsme fakt pokazili.“