Nejčtenější články týdne – Skull and Bones, Lara Croft i Helldivers 2

18. 2. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Světe div se, ale Skull and Bones po nekonečně dlouhém vývoji a nespočtu odkladů konečně vychází. Respektive už vyšlo a první recenze nejsou vůbec marné. Hra sice rozhodně nesbírá desítky a devítky, ale vyloženě průšvih to taky není. My už Skull and Bones samozřejmě hrajeme a naši vlastní recenzi vám nabídneme v nejbližších dnech. Mezitím si můžete přečíst naše tipy a triky jak se ve Skull and Bones neztratit, ostatně je to jeden z nejčtenějších článků posledních dnů.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa