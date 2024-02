Alan Wake si na sebe pořád nevydělal. Už zase

17. 2. 2024 12:00 | Komentář | autor: Adam Homola

První Alan Wake vyšel 14. května 2010. Víte, co vyšlo 18. května téhož roku? Red Dead Redemption. Nebohý Alan tak byl chtěl nechtě, svým kvalitám navzdory, nekompromisně převálcován, rozcupován a pak ještě vláčen za koněm. Neměl šanci.

První díl tehdy nejenže zapadl, on navíc nezaznamenal ani žádný velký komerční úspěch. Ostatně kdyby ho měl, nečekáme na dvojku víc než deset let.

A jak to vypadá 14 let poté? No, popravdě zatím dost podobně. Vůbec přitom není řeč o kvalitách hry. Alan Wake 2 je skvělý a nebýt Baldur’s Gate III, sbírá asi jedno ocenění Hra roku za druhým. Jenže jednička taky nebyla vůbec špatná a taky jí ty kvality moc nepomohly. Řeč je o finančním stavu hry, respektive čerstvě zveřejněném faktu, že Alan Wake 2 si na sebe zatím ještě nevydělal.

Má na kontě 1,3 milionu prodaných kusů a jde tak o nejrychleji prodávanou hru Remedy, nicméně to na černá čísla zatím nestačilo. Šéf Remedy Tero Virtala je prý sice se začátkem prodejů hry spokojený, nicméně na oficiálním webu potvrdil, že hra je pořád v mínusu: „Cena zůstává na vysoké úrovni a hře se již vrátila značná část nákladů na vývoj a marketing. Budeme pokračovat ve vývoji tak, aby sloužila stávajícím fanouškům a přilákala nové hráče, a očekáváme, že se hra bude i nadále dobře prodávat.“

Pomalý finanční rozjezd prý studiu zase tolik nevadí: „Pro srovnání, Alana Wakea 2 se za první dva měsíce prodalo o víc než 50 % více kopií a zároveň víc než třikrát více digitálních kopií než Control za první čtyři měsíce. Od svého vydání v roce 2019 Control prodal přes 4 miliony kusů a hra tak vygenerovala čisté příjmy (příjmy, které lze sdílet mezi Remedy a vydavatelem, bez daní a poplatků platformě) ve výši přibližně 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). Skvělá hra dokáže generovat vynikající prodeje dlouhodobě a očekáváme, že tomu tak bude i v případě Alana Wakea 2,“ píše se na webu Remedy.

Nic jiného než doufat v „dlouhý ocas“ Remedy ani nezbývá. Leda dávat hru pravidelně do spíše menších, než větších slev a trpělivě čekat. Vývojářům holt opět neprospělo načasování, tedy fakt, že poslali nebohého spisovatele do neskutečného mlýnku na maso.

Alan Wake 2 vyšel loni v říjnu, a to jen pouze na PC a současnou generaci konzolí. Nebyl na minulé generaci a nebyl na Switchi (třeba skrze cloud jako někteří jiní). Osobně mám už všech těch mezigeneračních her až po krk a byl bych raději, kdyby byly mezi generacemi konzolí přeci jen výraznější rozdíly hned od začátku. Kdyby se mohly některé tituly už konečně oprostit okovů hardwaru z roku 2013 a využít současné konzole, jak to jen jde. Zrovna Alan Wake 2 by ale z mnohem širší dostupnosti těžit mohl. Mohl a měl. A to navzdory tomu, jak úžasně na současné generaci nebo na výkonném PC vypadá.

Druhý Alan Wake vstupoval, podobně jako ten první, do nesmírně konkurenčního prostředí. Jen kolem jeho vydání, v říjnu, jsme tu měli Ghostrunnera 2, Cities: Skylines II, nového Maria, Spider-Mana 2, dalšího Assassina, další díly Forzy, Call of Duty a Lords of the Fallen. A to je jenom říjen!

Plus je pochopitelné, že ne každý hraje hned všechny novinky v den vydání – Alanovi totiž předcházelo taky nesmírně silné září: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Lies of P, The Crew: Motorfest, NBA 2K24, Starfield. Ne každý měl v říjnu dohrané byť jen to srpnové Baldur’s Gate III… Nemluvě o tom, že na rozdíl od roku 2010 to měl tentokrát Alan ještě těžší i kvůli hromadě online a live service her, které tehdy tak výrazné a rozšířené nebyly.

A to se Alanovi ještě schválně klidil z cesty žánrový konkurent Alone in the Dark, jenže ani to mu ke komerčnímu úspěchu nepomohlo. Ten bude mít svoji šanci zapadnout příští měsíc.

Jakkoliv tedy Alan Wake 2 neměl přímého konkurenta, stejně šel tak trochu na „smrt“. Ostatně Red Dead Redemption bylo taky z jiného těsta, ale co naplat. Tenkrát ovládl mediální prostor a pozornost (a tím pádem peněženky) hráčů Rockstar, tentokrát neskutečný dlouhodobý přetlak kvalitních her všemožných žánrů.

Namísto o přímou konkurenci jde o omezenou pozornost, finance a energii hráčů. A ve chvíli, kdy nebudeme vědět, kam dřív skočit, kolik lidí si v takové záplavě her (a nejen her…) najde čas na seriózní horor? Očividně hodně, ale pořád ne dost.