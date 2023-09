Alone in the Dark se odkládá na příští rok

5. 9. 2023 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zůstat sám v temnotách občas není úplně jednoduché. Tím spíše v hororech nebo v nabité podzimní sezóně. Tuhle skutečnost si aktuálně uvědomilo i vydavatelství THQ Nordic se studiem Pieces Interactive a výsledkem je odklad rebootu série Alone in the Dark na příští rok.

To znamená, že již neplatí původní termín výletu na panství rodiny Dercetů stanovený na 25. října. Nově si počkáme až do 16. ledna 2024, tedy o necelé tři měsíce déle.

Tvůrci sami v oficiálním prohlášení přiznávají, že původní den by rozhodně hře neprospěl a reálně by hrozilo, že by zapadla. Musela by soupeřit nejen s atmosféricky příbuzným Alanem Wakem, ale také s pavoučím mužem, zahalenými vrahy se skrytou čepelí a velice nadějně působícím Lords of the Fallen. Vývojáři navíc vtipkují, že si díky odkladu alespoň i oni sami budou moci zmíněné podzimní novinky zahrát.

Rozhodně to ale neznamená, že by tým nevyužil čas navíc. Tvůrci jsou naopak rádi, že budou moci vychytat i ty poslední mušky a v lednu se jim proto snad podaří přinést ten nejplynulejší zážitek bez zbytečných problémů, které by kazily jeden z vašich dvou průchodů.

Už nějakou dobu se totiž ví, že reboot Alone in the Dark bude mít dvě hratelné postavy – Edwarda Carnbyho a Emily Hartwood. Jednu ztvární herec David Harbour (Stranger Thing, Gran Turismo) a druhou Jodie Comer (Free Guy). Obě pochází z trochu jiného příběhového pozadí, od čehož se odvíjí i situace, které v jejich kůži zažijete.

Jak moc se budou lišit, zjistíte 16. ledna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.