Vývoj Immortals of Aveum vyšel EA skoro na 3 miliardy

Loňská magická střílečka Immortals of Aveum, vydaná v rámci labelu EA Originals v loňské konkurenci neobstála ani u kritiků, ani v rámci prodejů. Studio Ascendant muselo v reakci na mizerné prodejní výsledky krátce po vydání propustit 45 % zaměstnanců a jeho šéf Bret Robbins, se tehdy nechal slyšet, že za slabé prodeje hry může silná konkurence. Podle jednoho z bývalých zaměstnanců Ascendantu ale byly v „Call of Duty s magií“ potenciální problémy patrné už v zárodku.

Propuštěný zaměstnanec anonymně pro IGN vypověděl, že studio přepálilo náklady a zároveň nepřišlo s konceptem, který mohl obstát na dnešním trhu. „Immortals byli na poměry debutu naprosto přepáleným projektem,“ soudí bývalý člen týmu Ascendant Studios.

„Jasně, měli jsme v týmu spoustu talentovaných lidí, ale snažit se na dnešní trh dostat AAA singleplayerovou střílečku byl příšerný nápad, obzvlášť když šlo o novou značku, která se ještě k tomu snažila naplno těžit z Unreal Enginu 5. Nakonec jsme vydali přefouknutou, repetitivní kampaň, která byla moc dlouhá,“ vysvětluje vývojář.

„Vývoj stát kolem 85 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun), EA do marketingu a distribuce nalila dalších 40 milionů dolarů (zhruba 950 milionů korun),“ dodává.

Další z bývalých členů týmu taktéž anonymně IGN řekl, že v přímočarosti a jakémsi přístupu ze staré školy tvůrci viděli určitý potenciál, ale nepodařilo se jim pro Immortals of Aveum najít odpovídající publikum: „Nebylo to pokračování ani remake, na dohrání nepotřebujete 400 hodin, nejsou tam mikrotransakce ani otevřený svět plný grindu. I když jsme se nezavděčili všem, recenze byly poměrně příznivé, máme 74 na OpenCritic a spíše pozitivní recenze na Steamu. Nikdo to ale nekupoval.“

U nás v recenzi Immortals of Aveum dostali od Honzy Slavíka 6/10: „Místy designově neohrabaná, ale přesto v jádru zábavná střílečka v pěkném prostředí, se zajímavým zasazením, povedeným průzkumem a parádní hudbou. Cestě k vyšším příčkám však brání žalostný technický stav a fakt, že hraje až moc na jistotu.“