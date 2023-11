Tvůrci Immortals of Aveum viní ze slabých prodejů konkurenci

21. 11. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Kouzelnická střílečka Immortals of Aveum studia Ascendant, která vznikala pod křídly labelu EA Originals, rozhodně nepatří mezi nejpovedenější tituly letoška. I když své kvality zajisté má, nedokázala oslovit příliš mnoho lidí, což se negativně odrazilo na prodejích a tým musel propustit 45 % svých zaměstnanců. Dle ředitele studia Breta Robbinse může za nezdar letošní napěchovaný herní kalendář.

O toto přesvědčení se podělil v nedávném rozhovoru pro web Windows Central. Pro připomenutí uvedeme, že kouzelnická řežba vyšla 22. srpna, tedy přímo bojovala s letošním fenoménem Baldur's Gate III nebo akcí Armored Core VI: Fires of Rubicon a se Starfieldem klepajícím na dveře. A proto prý bylo pro studio těžké svou novinku prodat a dostat ji do povědomí lidí.

Tým si tuto nepřízeň více než uvědomoval, ale už se nacházel v pozici, kdy si nemohl dovolit odklad. Marketingové oddělení zkrátka do daného dne už věnovalo spoustu peněz. Navíc nikdo ze zaměstnanců nepředpokládal, že zrovna Baldur's Gate III se „nafoukne“ do takových rozměrů.

Robbins se nicméně krátce vyjádřil i ke zmíněnému propouštění, k němuž se staví čelem. I když ho mrzelo, že musel propustit tolik lidí, s nimiž častokrát spolupracoval velice blízce, nebyla jiná možnost. Jejich byznys stojí a padá na tom, že prodávají hry, a v tomto případě se jich moc prodat nepovedlo. Na druhou stranu je rád, že mnoho z bývalých zaměstnanců si již nalezlo jinou práci.

zdroj: Ascendant Studios

Též si všeobecně pochvaluje práci s Unreal Enginem 5. Studio patřilo k jedněm z prvních společností, které s ním pracovaly, a i přes jisté klopýtání spojené s prací s neosahanou technologií si nedovedou zpětně představit, že by používali nějaký jiný engine. Společně s tím si ještě pochvaluje spolupráci s EA, které podle něj bylo dobrým partnerem, jenž jim do vývoje příliš nemluvil a jenom nabízel své rady.

S ohledem na budoucnost Immortals of Aveum ještě uvedl, že v relativně blízké době by se mohl podívat do předplatitelských služeb, jako je Game Pass nebo PlayStation Plus, čímž by se dostal mezi více lidí. Jenom se zatím neví, kdy přesně to bude.

Mezitím si ale hráči mohou od 17. listopadu stáhnout a vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi, z níž se postup v případě nákupu přenese do plné verze. Tato varianta je součástí updatu Echollector, který přidává novou obtížnost, režim New Game+ i dodatečný endgame obsah.

Robbins na úplný závěr nastínil, že studio rozhodně nezavírá krám, spíše naopak. Už nyní celek pracuje na novém projektu, z něhož je tvůrce prozatím dost nadšený. Tak snad bude úspěšnější než předchůdce.