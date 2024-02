Demo Final Fantasy VII Rebirth se vyplatí vyzkoušet už kvůli klavíru

15. 2. 2024 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Možná nám to tak v tuzemsku úplně nepřipadá, ale už teď je jasné, že vydání druhé části moderní předělávky Final Fantasy VII bude jednou z největších herních událostí roku. Na JRPG z roku 1997 mnozí dodnes přísahají snad i jako na nejlepší hru všech dob a aby Square Enix téhle velkoleposti dostál, rozhodl se moderní předělávku rozdělit na tři části, přičemž ta nejbližší hodlá po lineárnějším úvodu z Midgaru v Remaku konečně doširoka rozevřít svůj otevřený svět.

V trendu dělení nicméně Final Fantasy VII Rebirth zdárně pokračuje i se zkušebním demem – respektive demy. První část je už v této chvíli na PlayStation 5 dostupná, přičemž v ní s Cloudem a Sephirothem absolvujete příběhový úvod v Nibelheimu přesně tak, jak se odehraje i v hotové hře. A ne, nebudete ho muset hrát znovu, podobně jako v případě dema k Final Fantasy XVI vám pak tvůrci nabídnou možnost ho přeskočit.

zdroj: Square Enix

Druhá ochutnávka z otevřeného světa dorazí až příští týden, 21. února, přičemž hratelný segment z ní vznikl čistě pro účely dema a postup z něj si tedy naopak nikam přenést nemůžete. Nově příchozím pak demoverze nabízí krátké shrnutí Final Fantasy VII Remake – byť v původní hře představoval Midgar v podstatě protáhnutý tutoriál, stihlo se toho přece jen stát docela hodně.

Tak jako tak se na začátku Final Fantasy VII Rebirth bude vzpomínat. Cloud skupince, která s ním město na konci Remaku opouští, popisuje své první setkání se Sephirothem, se kterým se během vojenského výcviku vydal do svého rodného Nibelheimu.

Pokud jste hráli původní Final Fantasy VII, případně Crisis Core, patrně tušíte, že je Cloud trochu nespolehlivý vypravěč, respektive že vypráví vzpomínky, které mu tak úplně nepatří. I nováčkům ale asi bude trochu podezřelá určitá změna v Cloudově osobnosti – jindy zamlklý blonďák je neobvykle upovídaný, čekání si krátí dřepováním a snaží se naopak seriózního Sephirotha ponoukat k větší hovornosti.

Barrett, Tifa a Aerith mu do vyprávění v současnosti občas skáčou a některé dialogy jsou prakticky do puntíku věrné 27 let starému originálu. Když se kupříkladu Cloud vydá navštívit Tifu, není doma – hra vás ale nechá vejít do jejího pokoje, a dokonce se i prohrabat její skříní, což dívčí část osazenstva jednomyslně odsoudí.

Alespoň nakouknout byste do něj ale měli, protože Tifa má stejně jako tehdy v pokoji klavír a s ním i jednu z mnoha miniher, které obsáhne plná hra. Tahle ostatně byla už v původní hře, ale její moderní verze je mnohem propracovanější, celkem podobná kytaře z The Last of Us: Part II, s kruhovými nabídkami tónů ovládanými páčkami.

Můžete samozřejmě zkusit hrát jen tak, anebo na přesnost podle not, každopádně jde o velmi intuitivní a překvapivě uživatelsky přístupné ztvárnění nástroje, který dost obtížné převést na ovladač.

zdroj: Square Enix

Když se s Cloudem dostatečně hudebně vyřádíte, můžete se vydat pozdravit staré známé, anebo jen přespat v místní krčmě a jmout se plnit misi, kvůli které jste se Sephirothem do Nibelheimu vlastně přijeli. S Tifou v roli místní průvodkyně se v doprovodu dvojice vojáků vydáte na horu Nibel zkontrolovat porouchaný mako reaktor.

Demo při výstupu představuje možnosti pohybu postavy, které jsou s výjimkou MMORPG XIV vlastně asi nejbohatší v rámci série – Cloud konečně může přeskakovat překážky a nezasekne se o každý plůtek, stejně jako už zvládne šplhat nejen po žebřících. Rozhodnutí obarvit chyty žlutou barvou v rázu populárního hráčského jazyka už sice na internetu vyvolalo trochu úsměšků, ale věřím, že v plné verzi tahle vizuální berlička snad půjde vypnout. Stejně tak mě úplně nenadchly pasáže s mako vysavači, které se ovládají podobně toporně jako v Remaku mosty a jeřáby v pasážích s Aerith.

Opět věrně originálu si během cesty k reaktoru zahrajete i za absurdně přesíleného Sephirotha, který svým Masamune pár tahy krájí potvory, s nimiž se Cloud toporně lopotí. Přeci jen není slavným hrdinou, s nímž se všichni obyvatelé městečka chtějí setkat, nebo ho jen spatřit, jen tak z plezíru.

Zároveň první demo poměrně úspěšně vykresluje jeho postavu pro nováčky, pro které mohl zatím být spíše náhodným, bezdůvodně zlým záporákem. Jak už teď mají ve Square Enixu ve zvyku, je flashback z Nibelheimu celkově výrazně delší, než byl původně.

zdroj: Square Enix

Soubojový systém je pak prakticky totožný s první částí – v realtimovém boji s pauzováním můžete mezi jednotlivými postavami přepínat, přičemž běžnými útoky si nabíjíte body na ničivější pohyby, stejně jako protivníky můžete omráčit, aby schytávali ještě větší poškození. Zároveň si můžete přepnout na klasický režim, kde postavy zčásti útočí automaticky.

Do výbavy vsazujete materie, z nichž vyplývají kouzla a různé speciální schopnosti, přičemž další synergické útoky plynou zase ze sblížení s ostatními postavami v partě a samozřejmě nechybí ani pro sérii typické limit breaky a summoni.

Celkově bych k demu neměla žádné výraznější výtky, nebýt technického stavu – stejně jako v Intergrade máte na výběr z režimů kvality a výkonu. Zatímco tam jsem ale v kvalitě obrazu neviděla rozdíl a po přepnutí na režim s 60 FPS už jsem si nedokázala představit, že bych hrála jinak, tady vlastně i do plné hry dost váhám.

Režim Quality vypadá výborně, ale 30 FPS (40 FPS se zapnutým VRR) už je prostě v plynulosti poznat, jenže Performance je v tomhle případě vážně výrazně ošklivější, zubatější a přitom rozmazanější. Zvlášť třeba Cloudova čupřina, na kterou se zezadu budete dívat většinu času, to s horším vyhlazováním dost schytala, a to se v první části dema pohybujete primárně v uzavřených koridorech, které kdovíjak náročně nepůsobí.

Trochu doufám, že plná verze na tom z hlediska poměru výkonu a kvality bude o něco líp, přece jen demo pochází ze staršího buildu, ale vzhledem k širému otevřenému světu bez načítání si zas tak velké naděje nedělám. Každopádně ale půjde o dost filmovou hru, takže doporučuju grafické nastavení rozhodně zvážit.

zdroj: PlayStation

Až na technické zádrhele vyvolává první demo pro Final Fantasy VII Rebirth optimismus nejen pro to druhé, ale primárně pro finální hru, která vychází 29. února s časovou exkluzivitou pro PlayStation 5.