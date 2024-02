Jak se neztratit na moři ve Skull and Bones? Přečtěte si naše tipy a triky

14. 2. 2024 16:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Je to nemyslitelné, ale Skull and Bones nakonec přece jen vyšlo a každý zájemce o alespoň prémiovou edici, případně předplatitel Ubisoft+, si ho opravdu může zahrát s třídenním předstihem. Pokud jste jedni z nich a třeba se v začátku s pirátským životem trochu perete nebo jen hledáte inspiraci, máme pro vás desítku tipů a triků, které na počátku plavby jistě přijdou vhod.

1. Truhličky a měšce

Inventář piráta se hodně rychle plní nejrůznějšími věcmi. Ať už je řeč o surovinách určených k výrobě, zbraních a plátování pro vaši loď, komoditách určených k prodeji či mapách pokladů.

Sem tam se ale objeví i nějaká ta truhlička či měšec (buď po získání nové úrovně, nebo jako kořist), s nimiž byste měli udělat jediné – kliknout na ně, otevřít je a užít si lahodné odměny. Z počátku jsou to buď nákresy pro lepší nástroje a vybavení, případně kosmetické doplňky, ale časem jsou plné stříbrňáků.

zdroj: Ubisoft

2. Nekonečná výdrž a teleport

Křižovat širé moře může být zdlouhavé a plavit se nejvyšší rychlostí je velice lákavé. Jenže ta spotřebovává výdrž posádky a jakmile dojde, musíte na chvíli zpomalit. Navíc v soubojích oceníte výdrž při krytí se před nepřátelskou palbou.

Naštěstí si docela snadno můžete zajistit téměř nekonečnou vytrvalost. Stačí na ostrovech posbírat hojně dostupný kokos, případně po cestě vytěžit pár palem. Kokos osmahněte na ohni, následně si ho hoďte na rychlou klávesu/tlačítko a pokaždé, když se stav výdrže bude blížit polovině, si jeden dejte. Obnoví vám 40 % výdrže a cooldown jídla doběhne dřív, než pomine jeho efekt.

Jakmile nebudete mít hluboko do kapsy, můžete se po světě rychle přesouvat mezi přístavy. Rychlé cestování je dostupné pouze ve chvíli, kdy jste v nějakém přístavu zakotvili a teleportovat se můžete jen na místa, kde se můžete volně procházet po svých.

zdroj: Ubisoft

3. Neběhejte zbytečně sem a tam

Když se nacházíte v jednom z hlavních kotvišť (na začátku hry je to Sainte-Anne), případně na jiných ostrovech, nemusíte fyzicky doběhnout k lodi, abyste mohli znovu vyrazit na cestu. Odkudkoliv stačí podržet dedikované tlačítko, které je znázorněné v pravém dolním rohu obrazovky nad tlačítkem vyvolávající chat.

Tím se dostanete ke správě lodi, kde můžete přesouvat prvky mezi vaším inventářem a skladištěm, takže díky tomuto magickému všespásnému usnadnění nemusíte ani běhat vyloženě k místu skladiště. Ušetříte si tím spoustu času.

V pozdější fázi hry se na stejném místě objeví tlačítko pro organizaci Helm (Kormidlo), pro které budete plnit nový typ úkolů a opět do jejich pobočky nemusíte fyzicky dobíhat, ale vyvoláte si ho odkudkoliv z pevninského místa.

4. Před bitvou si skočte k táboráku

Na každém ostrůvku, který můžete objevovat po svých, se nachází pirátský táborák, jehož bezplatná aktivace vám na příštích 20 minut dá posílení k výdrži pokaždé, když v okolí ostrova opustíte boj, což se prostě a jednoduše hodí.

zdroj: Ubisoft

5. Zkontrolujte si munici

Jakmile si začnete svou loď vybavovat děly, nezapomeňte si v jejich popisu zkontrolovat, co vlastně střílejí. Zatímco základní dělo používá běžné dělové koule, tak třeba takový mortar už potřebuje vlastní typ střeliva – torpéda. Tak pozor, ať kvůli euforii z nového děla až v bitvě nezjistíte, že vám těch 800 běžných kulí je úplně k ničemu…

6. Využívejte skrýše

Na každé pevnině, po které se můžete projít, máte svou skrýš, což je jen jiný výraz pro sklad, který je tak dostupný odkudkoliv. Nebojte se proto před bitvou uskladnit své cennosti na nejbližším ostrově, ať o ně v případě porážky zbytečně nepřijdete.

7. Nepodceňujte dalekohled

Dalekohled je jedním z nejlepších kámošů piráta a vyplatí se ho co nejdříve upgradovat. S předstihem tak zjistíte nejen to, k jaké frakci a typu patří loď na obzoru, ale i to, jakou má úroveň a zda tak má vůbec smysl pouštět se s ní do křížku.

Předně ale odhalíte její náklad a můžete tak natrefit na něco, co už dlouho hledáte například pro stavbu nové lodi. Zároveň se vám ukáže i značka úkolu, pokud danou surovinu máte někomu doručit.

To samé platí o celé lodi – když máte například potopit konkrétní lodě a nejste si jistí, které to jsou, dalekohled vám to prozradí adekvátním symbolem úkolu. Jednou prozkoumaná loď je navíc vidět i na mapě, kdyby se vám náhodou na chvíli ztratila z dohledu.

8. Pozor na oživení

Jakmile budete v souboji tahat za ten kratší konec lana a skončíte na dně moře, máte možnost se buď oživit v přístavu, nebo za poplatek na moři. Druhá možnost vám umožní téměř okamžitě pokračovat v probíhající bitvě, a protože má hra online sdílený svět, tak se tu nepřátelé na rozdíl od vás neléčí a napodruhé už je třeba dorazíte.

Jen před tím důrazně zvažte, jestli má smysl vyzvednout si v místě své smrti celý náklad. Nejen proto, aby ho neukořistil někdo jiný, ale také proto, že obsahuje jídlo doplňující výdrž a opravářské sady doplňující životy, bez nichž se vám v bitvě povede o něco hůř.

9. Koukejte se po tom, co chcete sebrat

Přiznám se, že jsem se z počátku trochu trápil se sběrem volně se plavících surovin. Pojal jsem totiž mylné podezření, že k věci, kterou můžete z moře vytáhnout, musí mířit vaše loď přídí.

Ve skutečnosti na ni musí mířit jen kamera, takže pokud vám na obrazovce jen problikne možnost něco sebrat, stačí to najít očima, namířit tam kameru a už můžete vesele sbírat další klacky.

zdroj: Ubisoft

10. Pozor na zrádnost úkolů od Kormidla a jak se jich zbavit

Jakmile se dostanete na šestou úroveň svého pirátství, odemkne se vám nový mechanismus pašeráctví pro skupinu říkající si Helm (Kormidlo). Budete vyrábět nejrůznější suroviny jako rum a opium a převážet je po světě s nenechavými piráty za zády.

Hra vás patřičně varuje, že při plnění těchto úkolů není možné používat rychlé cestování, ale musíte si to celé hezky odřídit a vypořádat se s četnými hlídkami, které vám půjdou po krku.

I přes varování jsem udělal velmi neuváženou věc a rovnou přijal pět kontraktů od Kormidla. A jakmile máte ve svém seznamu úkolů kontrakt od Kormidla, prostě se nemůžete teleportovat po mapě. V takovou chvíli máte jen dvě možnosti – všechny přijaté úkoly si poctivě odjezdit, což zabere spoustu času a budete mít neustále v patách zájemce o váš rum. To ale komplikuje i vykonávání všech ostatních úkolů. Druuhá možnost je prostě a jednoduše zakázky zrušit.

Jakýkoliv úkol (kromě těch hlavních) zrušíte tak, že v menu rozkliknete More (Více) a pak podržíte možnost Abandon Contract (Zrušit kontrakt). Není za to žádný postih, jen prostě nemůžete počítat s odměnou.