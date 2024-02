Vývojář GTA 3 odhalil tajemství Měsíce měnícího velikost

Pamatujete, jak jste v Grand Theft Auto 3 stříleli sniperkou na Měsíc a ten měnil velikost? Teď už nemusíme spekulovat, jestli to byl bug, nebo úmysl, nebo něco mezi tím. Záhada byla konečně definitivně vyřešena a odpověď je vlastně jednoduchá.

Za specifický Měsíc může teď už bývalý vývojář Rockstar North, Obbe Vermeij, který se o svůj příběh podělil na síti X. Popsal, že podivné chování Měsíce nebyl tak úplně záměr, který měl ve finální verzi zůstat.

Při modelování luny Vermeij čelil dilematu: Čtyři umělci se nemohli shodnout na ideální velikosti. Jedni chtěli Měsíc menší, aby byl realističtější, zatímco jiní větší, aby byl dramatičtější. No a Vermeij vyhověl všem. Udělal tři přednastavené velikosti s tím, že konečné rozhodnutí tým učiní později.

A protože pracoval také na sniperce, rozhodl se testovací verze napojit právě na odstřelování. Střílením na Měsíc mohli vývojáři přepínat mezi trojicí velikostí. „Grafici se ke mně s rozhodnutím nikdy nevrátili, tak jsem to tam prostě nechal,“ přiznal Vermeij. Tenhle easter egg se překvapivě přenesl i do GTA: San Andreas a zůstal dokonce i v nedávných definitivních edicích. Bude něco takového i v GTA VI? Uvidíme příští rok.

The artists gave me a texture for the moon in gta3.



I placed the moon in the sky, made sure it was visible at night and that it was a reasonable size.

A few days later 4 artists were at my desk asking me to change the size of the moon.

"No problem" I said.



It turned out they… pic.twitter.com/EseRI9jo6H