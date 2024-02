Prokecl šéf Ubisoftu něco, co neměl? Grand Theft Auto VI podle něj dřív než v březnu 2025 nevyjde

9. 2. 2024 15:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Přesné datum vydání globálně nejočekávanější hry pod sluncem, Grand Theft Auto VI, nezná veřejně nikdo. A dost možná ho ještě neznají napevno a definitivně ani v Rockstaru, nemluvě o případném odkladu, který nelze vyloučit. Oficiálně víme jen to, že hra vyjde někdy v průběhu příštího roku a víc ani ťuk. Vysoce postavení šéfové herních firem by mohli mít ze své pozice alespoň nějakou hrubou představu a o jednu takovou se teď s veřejností podělil Yves Guillemot, šéf a spoluzakladatel Ubisoftu.

Ten totiž v rámci zveřejňování finančních výsledků firmy prozradil, že vydání Grand Theft Auto VI očekává až v období od dubna 2025. Guillemot dále poznamenal, že historicky bývají velká vydání her, jako je právě GTA, přínosem pro celý herní trh. Vysvětlil, že tento jev přitahuje nové nebo neaktivní hráče, kteří po dokončení dané hry často hledají další zážitky.

A Ubisoft toho hodlá samozřejmě využít. Respektive se šestému GTAčku logicky nejdřív klidit z cesty, protože zrovna proti tomuto velikánovi nebude chtít jít nikdo, a následně vydat nějakou svoji pecku.

„V minulosti jsme viděli, že vždy, když vyjde velká hra jako GTA, vrací se do herního průmyslu stále více lidí, a to pomáhá prodávat i další hry. Díváme se na to a opravdu organizujeme věci kolem uvedení takové hry, což nevíme přesně, kdy se stane. Domníváme se, že to bude blíže našemu fiskálnímu roku 26 než fiskálnímu roku 25. Ale viděli jsme, že obecně je to pro trh skutečně pozitivní, a my jsme toho v případě startu GTA 5 i GTA 5 online využili. Pokaždé jsme byli schopni generovat opravdu dobré příjmy a zisk z her, které jsme uvedli na trh,“ řekl Guillemot pro IGN.

zdroj: Rockstar

A je pravdou, že když se podíváme do historie, Ubisoft tam skutečně uvidíme. GTA V vyšlo v září 2013, zatímco o pouhé dva měsíce později vyšel Assassin’s Creed: Black Flag. A na jeho úspěch si Ubisoft zrovna stěžovat nemůže. Jak moc se do komerčního výkonu Black Flagu promítli hráči, kteří po dvou měsících tehdy nové GTA už odložili, je teď z naší pozice ale těžké odhadovat. To si snad Guillemot tehdy dobře spočítal a Black Flagu jistě neuškodilo, že si chvíli počkat a nešel na trh ve stejný týden jako GTA V.

Podobným způsobem může Ubisoft „pochytat“ méně zapálené hráče i příští rok, krátce po vydání GTA VI. V přípravě toho nemá málo a tou dobou se může na trh klidně dostat nějaký další Assassin’s Creed (Hexe?), další Far Cry, Watch Dogs, Beyond Good & Evil 2 (pokud se na něm tedy ještě vůbec pracuje…), nebo třeba nějaký ten remake: Splinter Cell? Prince of Persia: The Sands of Time? Nebo samozřejmě cokoliv dalšího, zbrusu nového.

zdroj: vlastní

Grand Theft Auto VI je ještě daleko a pokud si Yves Guillemot netahá informace vyloženě z paty a něco opravdu ví, příští rok touhle dobou ho ještě hrát nebudeme. Klidně si ho ale můžeme zahrát třeba až v roce 2026, ostatně poslední hru od Rockstaru, Red Dead Redemption II, jsme si taky měli původně zahrát už v roce 2017, pak na jaře 2018, jen aby nakonec vyšla až v říjnu 2018.