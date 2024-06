Nejčtenější články týdne – Shadow of the Erdtree kraluje

23. 6. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Je po E3, je začíná léto, a tak se herní průmysl tak trochu tlumí. Výsledkem toho je i poněkud méně nových her, ale pro některé to aktuálně dohání ten nejlépe hodnocený datadisk všech dob. A tím není samozřejmě nic jiného, než aktuální pecka Shadow of the Erdtree, který rozšiřuje už tak výborný Elden Ring. Hardcore hru, která prorazila i do „mainstreamu“ a bude tak velice zajímavé sledovat, jak na tom bude s adopcí právě Shadow of the Erdtree. Stačil většině hráčů původní Elden Ring, nebo se bude datadisk prodávat taky jak rohlíky?

