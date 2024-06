Metroid Prime 4: Beyond se konečně znovu ukázal, vyjde příští rok

19. 6. 2024 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší Nintendo Direct si pro majitele Switche připravil hned několik překvapení, nebudu ale zastírat, že zdaleka největší radost jsem měl z konečně plnohodnotného traileru na Metroid Prime 4: Beyond. Přeci jen na tuhle hru čekáme už dlouhých sedm let. A ještě chvíli čekat budeme.

Nintendo navíc naštěstí nový trailer neodbylo jen souborem filmečků, ale viděli jsme i dostatek záběrů z hraní, díky kterým je jasné, že se značka vrací ve své klasické formě. Tu si majitelé Switche mohli osahat už loni ve fantastickém remaku prvního dílu, novinka nicméně vypadá ještě o chlup lépe. Až se skoro chce začít spekulovat o tom, že by vyjma současného Switche mohla docela dobře posloužit jako launchový titul jeho očekávaného nástupce.

Hlavní role se opět zhostí neohrožená Samus Aran, akce působí povědomým dojmem včetně skenování nepřátel a morfování do valící se koule, které tu samozřejmě nemůže chybět. Hlavním záporákem, nebo aspoň jedním z nich, bude navrátivší se Sylux, se kterým Samus změřila síly už v Metroid Prime Hunters a jeho opětovný nástup naznačoval speciální konec Metroid Prime 3.

Na to, jak to celé dopadne, si budeme muset počkat do příštího roku. A skutečně doufám, že si tuhle záležitost budu moct zahrát už na novém Switchi.