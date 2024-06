Fallout 76 v Londýně předvedl novou oblast, nepřátele a hnijící budoucnost

20. 6. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

V týdnu před Summer Game Festem jsem měl možnost vyjet za hranice všedních dnů až do Londýna, kde se konala novinářská akce k oznámení nového rozšíření pro Fallout 76. Cesta proběhla hladce, tedy kromě toho, že mi na Heathrow přístroj odmítl načíst pas a musel jsem vystát potupnou frontu pro podezřelé lidi. Londýnské kanceláře Zenimaxu se nacházejí ve vkusné kancelářské budově The Lantern, co by kamenem dohodil od Regent’s Parku a Camden Marketu. V nedaleké hospodě navíc měli fantastický hazy pale ale Campfire. Důležitý je ale samozřejmě ten Fallout.

Prezentaci nového rozšíření Skyline Valley předcházel výčet všech expanzí, které Fallout 76 za šest let od svého vydání dostal. A ačkoli tahle hra rozhodně není šálek mého čaje, docela mě překvapilo, jakou péči vývojářské studio téhle, na startu naprosto katastrofické záležitosti, věnovalo.

Skyline Valley je vůbec první datadisk, který rozšiřuje původní mapu. V minulosti se sice také objevily nové lokace jako třeba Atlantic City, ale pouze ve formě oddělených expedic. Do Skyline Valley můžete vkročit zcela volně z míst, která už důvěrně znáte, a pustit se do místní příběhové linie. Ta se točí kolem děsivé elektrické bouře, která má původ v jednom z místních výzkumných vaultů, který téměř výhradně obývají ghúlové a jejich druhu se datadisk věnuje v první řadě. Brzy se totiž seznámíte se zbrusu novým typem zdivočelých ghúlů zvaných The Lost.

Hráč v průběhu příběhové linie zachytí zvláštní vysílání, které ho dovede až do zmíněného vaultu a následně bude moci různými způsoby vyřešit nesnáze jeho obyvatel. Skyline Valley nicméně samozřejmě poskytne dlouhodobým fanouškům i nová místa pro stavění základen a přirozeně také hromadu dosud nevídané kořisti.

Měl jsem možnost si v rámci eventu Skyline Valley asi na dvě hodiny zahrát, bohužel nemohu říct, že bych si názor na Fallout 76 díky tomu kdovíjak opravil. Grafika je stále vyloženě ošklivá, pod úrovní Falloutu 4, navíc jsem při hraní narazil na několik bugů a absence lip-syncu působila u tohoto typu produkce vyloženě nemístně. Zábavnosti moc nepřidal ani fakt, že jsme pro usnadnění postupu příběhem dostali extrémně přesílené postavy s ultraúčinným vybavením, které lokální populací procházely jako nůž máslem prakticky bez jakékoli výzvy.

Na druhou stranu se na eventu objevili pravověrní fanoušci, kteří dokonce dorazili v ikonickém modrém obleku obyvatele vaultu a chlubili se tisíci hodinami, strávených v postapokalyptické Virginii. Takoví lidé tedy mezi námi existují a velmi pravděpodobně budou z nového obsahu nadšeni.

Významnou informací, která z prezentace také vyplynula, je chystaný update, díky němuž se vaše postava bude moci sama stát ghúlem. Budete kvůli tomu muset podstoupit dedikovanou questovou linii, ghúlové mají svou vlastní sadu výhod a perků, které výrazně obměňují hratelnost. Aktualizace má dorazit někdy v příštím roce, ghúlem se ale můžete stát až po levelu 50. Autoři údajně tuto možnost zvažovali už docela dlouho, popularita postavy Waltona Gogginse v seriálové adaptaci Falloutu jim ale prý rozhodování usnadnila.

Obecně je zřejmé, že se Fallout 76 nikam nechystá a z náznaků vývojářů na eventu bylo patrné, že mají ještě hromadu dalších nápadů, kam hru v příštích letech směřovat. Třeba se jednou dostane do fáze, kdy bude víc i pro mě. Trochu jsem doufal, že se v rámci eventu dozvíme aspoň nějaký malinký ždibíček o potenciálním dalším Falloutu, ale musím vás zklamat, pořád o něm nevíme zhola nic.