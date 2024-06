Embracer chce nově „masivně“ vylepšit vývoj her díky nástrojům umělé inteligence

21. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Švédský herní konglomerát Embracer Group představil novou politiku využívání umělé inteligence, jejímž cílem je změnit proces vývoje her. Jde o další krok firmy v rámci širší strategie udržení konkurenceschopnosti v nekompromisním herním průmyslu.

Ve své poslední výroční zprávě Embracer nastínil přijetí modelů umělé inteligence, které mají výrazně zlepšit produkci her. Společnost tvrdí, že integrace AI do jejich pracovních postupů masivně zvýší efektivitu zdrojů a optimalizuje hry tak, aby v nich mohli hráči prožívat dynamické a personalizované interakce.

„Nejde jen o to, že umělá inteligence umožní našim vývojářům dělat ještě víc práce a být efektivnější při plnění určitých úkolů, ale také o to, že zpřístupní kódování širší skupině vývojářů. Vstup do oboru by mohl být snazší pro osoby se zdravotním postižením, které například nemohou používat klávesnici tak snadno jako ostatní,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany soukromí a správy AI v Embraceru Tomas Hedman.

AI se přitom nebude využívat jen ve vývoji, ale Embracer ji hodlá nasadit i do oddělení jako je logistika, lidské zdroje či plánování. Co si od toho firma slibuje, je jasné – efektivnější procesy na straně jedné a rychlejší vývoj na straně druhé.

Navzdory nedávnému propouštění a rušení projektů - v uplynulém roce firma propustila více než 1 500 zaměstnanců a zrušila na 80 projektů - Embracer trvá na tom, že umělá inteligence nenahradí lidské pracovníky. Místo toho společnost považuje umělou inteligenci za nástroj, který rozšíří lidské schopnosti a potenciálně otevře dveře novým zaměstnancům, včetně osob se zdravotním postižením, pro které by tradiční vývojové nástroje mohly být náročné.

Embracer předpokládá, že nástroje generativní umělé inteligence rozšíří tvůrčí schopnosti vývojových týmů, stručně řečeno. Ostatně švédská skupina není v tomto přístupu osamocená a s podobnými zprávami se zřejmě budeme setkávat stále častěji. Respektive možná už ne tak často, protože své strategie pro využití AI během vývoje už v minulosti oznámili zástupci Sony, Square Enix nebo třeba Ubisoftu. Těžko tak budeme v dohledné době hledat herní firmu, která nějakou formu generativní umělé inteligence nepoužívá.

Ostatně jeden z aktuálně nejpalčivějších problémů herního průmyslu je absence významného růstu v kombinaci s neustále se prodlužujícím (a tím pádem prodražujícím se) vývojem. Konzolí se tuhle generaci neprodává násobně víc než dříve, her tím pádem taky ne, hráči mají víc možností než kdy dříve, zatímco vydavatelům rostou náklady. Tlak na rychlejší vývoj her, nebo stručně řečeno na efektivitu, tak bude asi u drtivé většiny vydavatelů obrovský – a právě s tím mohou nástroje generativní AI do jisté míry pomoci.