Ubisoft se zaměří ještě víc na otevřené světy, hry jako služby a generativní AI

17. 5. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft oznámil strategický posun směrem ke hrám s otevřeným světem a hrám jako službám, který je navíc podpořen investicemi do generativní umělé inteligence. Od té si vedení slibuje jak lepší vývoj, tak i efektivnější chod firmy.

Na novou strategii Ubisoftu nebudeme muset čekat nijak dlouho: Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows a XDefiant mají být ztělesněním principů velkých otevřených světů a her jako služeb. Všechny tři vyjdou ještě letos.

Ubisoft také zmiňuje, že mezi klíčové značky v kategorii otevřených světů pro něj patří Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon a Star Wars. Zajímavé je, že Watch Dogs nikdo nejmenoval – ano, Legion nebyl zrovna nejlepší, ale obecně vzato jde o solidní značky. Stačil by slušný koncept a potenciál by série pořád mohla mít.

Zástupci her jako služeb jsou pak jasní a jde především o Rainbow Six Siege, plus připravované Rainbow Six Mobile a The Division Resurgence. Jak jsme se dozvěděli včera, bohužel se k tomu nebude počítat The Division: Heartland, kterou Ubisoft zrušil.

Ubisoft také výrazně investuje do vlastních technologií a generativní umělé inteligence, aby podpořil inovace a zlepšil spolupráci napříč svými studii. Začátkem letošního roku na konferenci Game Developers Conference představil NEO NPC, nástroj řízený umělou inteligencí určený k vytváření interaktivnějších a pohlcujících nehratelných postav.

Jde sice pořád jen o experimentální prototyp, ale i tak byl skoro všem k smíchu. Bude tak zajímavé sledovat, jak s tím Ubisoft během letoška pohne a zda jej třeba v příštím velkém Assassínovi už v nějaké formě neuvidíme, protože nejspíš jde jen o otázku času.

„Máme dvě skupiny pracující na generativní AI,“ řekl během ohlašování finančních výsledků šéf a spoluzakladatel Ubisoftu, Yves Guillemot.

„Jedna skupina se zaměřuje na různé obory, které ve firmě máme – marketing, prodej, IT, právní oddělení a všechny ostatní nevývojové oblasti – kde zkoumáme, jak můžeme být efektivnější a jak můžeme automatizovat určitý počet úkonů. V tomto směru jsme dosáhli značného pokroku a máme dobré systémy na zlepšení efektivity.“

„Druhá skupina se soustředí na to, jak může zlepšit kvalitu her, aby byly ještě živější. Na poslední konferenci jsme představili nový systém pro NPC. Byla dobře přijata a ukázala, co budeme schopni udělat v našich hrách, aby byly ještě živější a pestřejší. Očekávám od generativní AI v našich hrách hodně – díky ní budou naše hry zajímavější a lidé v nich budou mít opravdu personalizovaný zážitek,“ vysvětluje Guillemot.