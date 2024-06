Šéf Embraceru uvažuje o zvýšení cen her, prý je příliš těžké prorazit

3. 6. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nejnovější finanční výsledky Embraceru ukazují na výrazný kontrast mezi dvěma velkými, hororovými novinkami uplynulého fiskálního roku. Zatímco Dead Island 2 od Deep Silveru byla nejprodávanější hrou firmy s třemi miliony prodaných kusů a sedmi miliony hráčů od vydání v dubnu 2023, Alone in the Dark od THQ Nordic po svém březnovém debutu jen těžko naplnil očekávání a de facto propadl.

Generální ředitel Embraceru, Lars Wingefors, připisuje rozdílné komerční výsledky náročným podmínkám na trhu a uvádí, že hry musí být ve svém žánru absolutně nejlepší, nebo nabízet něco jedinečného, aby přilákaly zákazníky. Uznává, že Alone in the Dark byl kvalitní, ale nedokázal zaujmout dostatečný počet hráčů, což pro společnost znamenalo značnou finanční ztrátu.

„Ať už vyprodukujete cokoliv, musí to být ta absolutně nejlepší hra svého žánru, nebo musí být alespoň nějakým způsobem unikátní. Zákazníci mají hromadu možností, jak utrácet peníze a trávit čas,“ řekl v rozhovoru pro Games Industry Wingefors.

Vzhledem k tomu, že náklady na vývoj stále rostou i v důsledku inflace, Wingefors naznačuje, že herní průmysl se možná bude muset zamyslet nad zvýšením standardní ceny her. Ty zůstávají pod něj dlouho stejné, byť nedávno došlo ke zvýšení ceny ze 60 na 70 dolarů, nicméně je pravda, že se to netýká automaticky úplně všech větších her.

Wingefors se domnívá, že některé hry, například rozsáhlá a k dokonalosti vybroušená RPG nabízející 100-150 hodin jedinečné hratelnosti, by mohly ospravedlnit vyšší ceny. Ačkoli se žádná společnost nepokusila zvýšit ceny nad současný standard 70 dolarů, naznačuje, že by to mohlo být předmětem diskuse. A nejspíš, s nástupcem příští generace, půjde o nevyhnutelnou debatu.

„K tomu všemu mají dnes zákazníci ještě mnohem víc obsahu, ze kterého si mohou vybírat. Zákazníci se rádi pouští do už zavedených značek, které hráli dřív, což ale znamená, že je o to těžší prorazit s novou značkou. Tomuhle čelíme všichni. Je to realita, které jsem se v minulém roce přizpůsobovali a budeme se tomu přizpůsobovat i nadále,“ dodal Wingefors.

Navzdory všem výzvám je Wingefors přesvědčený, že Embracer dokáže dosáhnout svých AAA ambicí a pořád odkazuje na úspěch Dead Island 2. Z toho se loni vyklubalo nejen příjemné překvapení jak co do kvalit, tak i komerčních úspěchů. Nakonec jde totiž o nejrychleji prodávanou hru Embraceru. Ta si teď prochází těžkým obdobím, ale po restrukturalizaci ji snad čeká stabilizace.