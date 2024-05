Zombie řežby Dead Island 2 se prodalo přes 7 milionů kusů. Dostane další obsah

9. 5. 2024 15:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Zombie rubačka v otevřeném světě Dead Island 2 za rok prodala přes 7 milionů kusů. Na hru, která byla roky ve vývojovém pekle, to není vůbec špatný výsledek! Na sociální síti X se tímto úspěchem pochlubil šéf studia Dambuster, David Stenton.

„Přes 7 milionů hráčů a hráček vstoupilo do Hell-A a povraždili více než 24 miliard zombií. To jsou neskutečná čísla, také si moc vážíme nominace na nejlepší akční hru na loňských The Game Awards a nedávno na BAFTA za nejlepší britskou hru,“ doplnil Stenton.

A v Dambuster Studios rozhodně s brutálním kosením zombíků nekončí. Nedávno vyšlo druhé příběhové rozšíření Sola, hra se po roční časové exluzivitě objevila i na Steamu a tvůrci lákají, že v následujících měsících se dozvíme více o chystaném obsahu, který akční řežbu rozšíří v budoucnu.