Shadow of the Erdtree je nejlépe hodnoceným datadiskem všech dob

Už tento pátek se budete moci vydat na další dobrodružství v rozšíření Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Světová i tuzemská média včera zveřejnila recenze a je zřejmé, že se máte na co těšit. Všeobecná chvála je totiž tak velká, že překonává nejen všechna předchozí rozšíření od FromSoftware.

Z Shadow of the Erdtree se totiž na Metacriticu stalo nejlépe hodnocené rozšíření všech dob a s 95 body ze 100 překonává i takové evergreeny, jako je fenomenální O víně a krvi pro třetího Zaklínače. To totiž na agregátoru hodnocení má o tři body méně.

Shadow of the Erdtree svým souhrnným hodnocením překonalo všechny letos vydané hry, pokořeny byly jak velké tituly typu Final Fantasy VII: Rebirth, tak návykové indie hity jako Balatro nebo Animal Well. FromSoftware zkrátka se svým dílem opět trefuje hřebíček na hlavičku a navazuje na extrémní úspěch původní hry.

Nové rozšíření si vysloužilo velkou chválu i u nás, především za svůj rozsah a obsahovou nabitost. Nová oblast je neuvěřitelně členitá a nabízí spoustu tajemství k prozkoumání a bossů k pokoření. Na vlastní kůži to budete moci zkusit už v pátek, a to na PC a současné i minulé generaci konzolí.