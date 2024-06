Sledujte Fight Club #681 o rozšíření pro Elden Ring

19. 6. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Tento týden vychází rozšíření Shadow of the Erdtree pro Elden Ring a už teď je jasné, že se jedná o něco mimořádného. Kromě Pavlovy pochvalné recenze totiž vyšla i řada dalších, díky kterým je na Metacriticu z Shadow of the Erdtree nejlépe hodnocené DLC všech dob i prozatím nejlépe hodnocený herní produkt letošního roku.

O tom i o celém Elden Ringu si budeme povídat v dnešním vysílání, do diskuze se přirozeně můžete zapojit i vy. Stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00.