Nejčtenější články týdne: Omlazení starších her a (ne)realistické střílení

18. 12. 2022 | autor: Redakce Games.cz

Popularita remaků a remasterů neklesá, spíše naopak. Herní firmy se jim rozhodně nevyhýbají, ostatně kdo by nechtěl utržit nějaké ty peníze na nostalgii, obzvlášť když se bavíme o populární značce? Na druhé straně barikády pak stojí zvláštní kategorie „remasteru“, kde o žádný remastering v pravém slova smyslu nejde. Jen se do hry přidá třeba aktuálně oblíbená podpora ray tracingu a hned to vypadá podstatně líp. A zájem o něco takového rozhodně není malý, jak ostatně dokazují nejčtenější články posledního týdne s Half-Lifem v čele.

