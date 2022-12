Half-Life, Max Payne i SWAT 4 mládnou díky ray tracingu

Že má technologie ray tracing neobyčejnou moc vdechnout nový život desítky let starým hrám s prakticky minimálním úsilím, nám dokázala Nvidia třeba se hrou Quake II. I totálně kostičkovaný Minecraft vypadá díky odrazům světla v reálném čase jako hra, která vyšla včera, a stejné péče se nedávno dočkal i Portal, kde tuto technologii oceníte obzvlášť při pohledu do portálů.

A co je na tom všem nejlepší? Budoucnost, která je už za rohem. Společnost Nvidia totiž v roce 2023 uvolní nástroj nazvaný RTX Remix použitý v Portalu, který je určený právě k omlazení starých her modderskou komunitou.

Max Payne 1 works. Still some issues but fantastic starting point. https://t.co/0u0zoGiND1 pic.twitter.com/Y3lJdzOzLe