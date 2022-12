Microsoft ustupuje. Call of Duty by prý pustil do PlayStation Plus

13. 12. 2022 16:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft se pokouší dokončit rekordní akvizici společnosti Activision Blizzard za 1,5 bilionu korun, proti čemuž aktivně vystupuje jeho hlavní konkurent na konzolovém trhu Sony. Momentálně se firma potýká s žalobou amerického regulačního úřadu Federal Trade Commission, podle které by akvizice Activisionu vydávajícího mimo jiné sérii Call of Duty mohla narušit férovou hospodářskou soutěž.

Microsoftu tak nezbývá než podnikat smířlivé kroky, ke kterým by podle informací agentury Bloomberg měla patřit nabídka zahrnout Call of Duty do nabídky předplatného PlayStation Plus. Vedle toho se má Microsoft zavázat k vydávání Call of Duty na PlayStationu, Steamu a konzolích od Nintenda po dobu příštích deseti let, pokud o to platformy projeví zájem.

Právě značka Call of Duty je jedním z klíčových argumentů kritiků akvizice, podle kterých by případná exkluzivita střílečkové série na platformách Microsoftu mohla vychýlit ramínka vah na jeho stranu, stejně jako válcovat konkurenci v odvětví streamování her a předplatných.

Microsoft se brání argumentem, že předplatná nejsou samostatným herním trhem, který by šel od zbytku distribuce jednoznačně oddělit, a dodává, že předplatným včetně PlayStation Plus se v současnosti daří i bez toho, aby Call of Duty zahrnovala do své nabídky.

Sony je naproti tomu v otázce předplatných opatrnější a na rozdíl od Microsoftu do PS Plus obvykle nezahrnuje nejčerstvější exkluzivity, protože se to dle analýz společnosti z dlouhodobého hlediska nevyplácí, respektive by to firmu nutilo na budoucích hrát šetřit.

Dokončení akvizice Activisionu plánuje Microsoft nejpozději na červen příštího roku, žaloba amerického úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ji ale může zbrzdit, případně zatrhnout nadobro, pokud bude úspěšná.