Nejčtenější články týdne – Nostalgické brýle

5. 5. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřila recenze remasteru The Elder Scrolls IV: Oblivion, který vyvolal vlnu nostalgie. Podobně se vedlo i remasteru Days Gone. Zájem vzbudil i článek o digitálním kulturním dědictví, kde se diskutovalo o ztrátě cenných herních materiálů, což je problém, který herní průmysl stále trápí. Úspěch Kingdom Come: Deliverance 2 zase přitáhl pozornost k českým historickým lokalitám, které se díky hře stávají turistickými atrakcemi. A nakonec, herní průmysl se stále potýká s důsledky války na Ukrajině, což se odráží i v právních bitvách, jak ukazuje případ Lesta Games.

zdroj: Vlastní

