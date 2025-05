Květnové nabídce v PS Plus vévodí jedna z nejlepších her loňského roku

2. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Předplatitelé služby PS Plus se v květnu mohou těšit na další nabídku zajímavých her, které si mohou přidat do knihovny. Zaujme jak fanoušky survivalu, tak příznivce karetních her a retro stříleček. Od 6. května do 2. června si členové PS Plus mohou stáhnout Ark: Survival Ascended, Balatro a Warhammer 40,000: Boltgun.

Ark: Survival Ascended je známý ostrovní survival s dinosaury, kde jste na samém konci potravního řetězce. Jde o iteraci, která je kompletně přepracovaná do Unreal Enginu 5. To znamená lepší grafiku, fyziku a dalších vylepšení. Online multiplayer podporuje až 70 hráčů, lokálně si můžete zahrát i ve dvou u jedné televize. Ark si zahrají pouze majitelé PS5.

V nabídce najdeme i jednu z nejlepších her loňska – Balatro. Na PS4 a PS5 tak můžete vyzkoušet, proč roguelite karetka všem tak strašně učarovala. Hrajete klasické pokerové figure a snažíte se dosáhnout čím dál vyššího skóre. Vtip je v tom, že si můžete balík a jednotlivé karty výrazně upravovat, stejně jako sbírat žolíky, jež zásadně mění způsob hry.

Nakonec si do knihovny můžete přidat boomer shooter Warhammer 40,000: Boltgun. Popadnete bolter a ve zbroji vesmírného mariňáka z kapitoly Ultramarines stanete proti silám Chaosu ve stylové pixelartové střílečce, která si bere to nejlepší z minulosti. K ničení heretiků vám pomůže dedikované tlačítko pro řvaní fanatických hlášek.

Do 5. května máte ještě čas rozšířit svojí knihovnu o dubnové tituly mezi kterými parádní akční adventura RoboCop: Rogue City, asymetrický horor The Texas Chain Saw Massacre a RPG Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory.