Nejčtenější články týdne – nejlepší RPGčka a Fallout 5 s otazníkem

5. 5. 2024

Kdy dorazí Fallout 5? To neví nikdo a Bethesda nejspíš taky ne. Nejdřív musí dodělat The Elder Scrolls VI a na ten si ještě pár let počkáme. Jenže on se najednou zjevil seriál Fallout a ukázalo se, že je nejen dobrý, ale i extrémně populární. A to natolik, že obnovil obří zájem o hry. Bethesda, potažmo její majitel Microsoft, teď má ale „problém“ – zatímco další sezóny seriálu může vyrábět relativně rychle, další velký herní Fallout jen tak neudělá. A tak se prý začínají řešit způsoby, jak do procesu třeba zapojit i jiná studia a dostat k hráčům nějaký nový Fallout rychleji, než plánovanou pětku někdy po roce 2030, nebo kdy že se ho vlastně vůbec dočkáme. Že by byl o něco takového zájem dokazuje i fakt, že se z toho stal hned jeden z nejčtenějších článků týdne.

