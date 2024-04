Vyzkoušejte si demo českého filmového manažeru Movies Tycoon

29. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pražské šestičlenné studio PixelCraze o víkendu vydalo PC demoverzi své připravované hry Movies Tycoon, v níž získáte kontrolu nad celým filmovým studiem. Není to první demo, ale zatímco v tom z ledna jste si mohli jen vytvořit postavu, tak tentokrát už zakusíte, co to znamená být filmařem.

Hra Movies Tycoon před vás rozvine zelenou louku, jejíž trávník se brzy promění v betonové základy hal a budov, takové továrny na sny. Na vašich bedrech bude nejen vybudovat celou filmovou infrastrukturu, ale i manažerská část.

To znamená, že budete do svých řad najímat různě talentované herce, scenáristy a další postavy nezbytné pro rozhýbání scén. A sami si nastavíte parametry snímku od žánru přes téma až po délku (podobně jako třeba ve hře Game Dev Tycoon), abyste pak z režisérské sesle sledovali, jak vznikají samotné scény.

A pokud se vám náhodou nelíbí z žádných uchazečů o hvězdnou roli, můžete si ve zmíněném editoru postavy vytvořit nového k obrazu svému. Hra Movies Tycoon je samozřejmě ještě stále ve vývoji, ale s jejím vydáním se počítá již v polovině letošního roku, přičemž je v plánu obsahová podpora i po vydání.