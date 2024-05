Jak se v Gran Turismo 7 jezdí se Škodou VGT?

A protože rád uvítám každou příležitost nasadit headset PS VR2 a sednout do virtuálního kokpitu, rozhodl jsem se podívat, s čím futuristická vize motorsportu z Mladé Boleslavi přišla a jaký dělá první dojem.

Co je pod kapotou?

Je budoucnost elektrická?

Plně rozumím, že v momentě, kdy si přečtete, že Škodovka v GT7 debutuje elektroautem, rázem o ni ztratíte zájem. Komu se chce jezdit ve sterilním, tichém pseudosporťáku, který ani nemá převodovku? Také jsem byl skeptický, ale ve výsledku musím říct, že pocit ze zrychlení je i ve hře naprosto neskutečný. Táhlé kvílení elektromotoru sice není burácení spalujícího motoru, ale rozhodně si nepřipadáte jako v akvárku. Je to jiné, zneklidňující, možná zvuk budoucnosti, ale ani vteřinu jsem nepochyboval, že závodím s hypersportem.

Problém ovšem nastane, pokud byste Škodu VGT chtěli vzít do vytrvalostních závodů. Tedy těch, ve kterých už se počítá spotřeba paliva a opotřebení pneumatik. Auto, stejně jako ostatní elektrovozy ve hře, totiž ve vysokých rychlostech extrémně rychle vyčerpává baterii, a byť existuje rekuperace, v závodění je prostě příliš slabá, aby se na dojezdu nějak významně projevila.

To znamená, že na delších tratích klidně musíte každé kolo do boxů, abyste „doplnili palivo“. Můžete být seberychlejší, ale takovou ztrátu prostě nevyrovnáte. Zkrátka nepočítejte s tím, že by Škodovka byla nějaké zázračné auto, se kterým vyhrajete všechny závody, ve kterých je povolené. Využití je poměrně úzké a specifické.