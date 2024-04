Škoda odhaluje svůj vůbec první vůz pro závodní sérii Gran Turismo

24. 4. 2024 18:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Tuzemský výrobce automobilů Škoda debutuje v závodní sérii Gran Turismo. Do aktuálního dílu Gran Turismo 7 již zítra přibude automobil Škoda Vision Gran Turismo, elektrický jednomístný koncept, jehož design je inspirován legendární Škodou 1100 OHC Spider z roku 1957.

Plně elektrický závodní vůz je vybaven čtyřmi motory o celkovém výkonu 800 kW. Výkonný ředitel Škoda Auto, Klaus Zellmer, k novince uvedl: „Kořeny Škoda Motorsport sahají více než 120 let do minulosti a zahrnují nespočet úspěchů. Další krok? Vstup do světa e-závodů prostřednictvím uvedení nového, ohromujícího virtuálního koncepčního vozu do nejúspěšnější závodní hry na světě, Gran Turismo. Studie Škoda Vision Gran Turismo propojuje naše bohaté dědictví s naší elektrickou budoucností a novým designovým jazykem Modern Solid. Elegantní Škoda Vision Gran Turismo je skvělým způsobem, jak přilákat nové příznivce naší značky.“

zdroj: Škoda Auto zdroj: Škoda Auto

Šéf oddělení Škoda Design Oliver Stefani dodává, že hned od počátku se tým rozhodl vytvořit futuristickou verzi Škoda 1100 OHC Spider pro digitální věk. Dle jeho slov jde o spojení minulosti a budoucnosti, která zároveň nese prvky designového jazyka Modern Solid. Výsledkem je podle něj fascinující spojení tradičního motorsportu a budoucnosti virtuálního elektrického závodění.

Za 27 let existence značky Gran Turismo je to poprvé, co se ve hře objeví automobil značky Škoda. Automobilka tak reaguje na požadavky hráčů a zároveň tím dle vlastního vyjádření potvrzuje záměr inovovat a hledat nové cílové skupiny.