Jaké hry vyjdou v květnu?

2. 5. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Květen, u monitorů stále budem, jak říká hráčská pranostika. Čeká nás totiž pořádně rozmanitý nášup her, ze kterých si jistě vybere každý. Usedneme za volanty, Microsoft se vytasí s očekávanou exkluzivitou, po čtvrt století vyjde duchovní pokračovatel Heroes of Might and Magic, na PC zavítá čarokrásný Ghost of Tsushima a z temnoty režimu předběžného přístupu vyjde upíří survival V Rising. Květen bude natřískaný!

2. 5. MotoGP 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Fanoušci jednostopých okružních závodů se mohou těšit na další ročník závodů MotoGP. Mezi novinky letos přibudou lepší virtuální dozorčí, ještě realističtější jízdní model, adaptivní obtížnost a komplexní režim kariéry, který bude zohledňovat i přestupy mezi stájemi. Protože stále půjde o mezigenerační titul, nedá se úplně předpokládat výrazný posun v grafice.

zdroj: Milestone S.r.l.

2. 5. Indika (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Zajímavý příběh ruské jeptišky, kterou pokouší a provází sám ďábel. Indika vypadá parádně a nabízí bizarní příběh, který se nebojí balancovat v morální šedi. Navíc alternativní Rusko 18. století působí jako hodně lákavé zasazení.

zdroj: Archiv

Po dvou letech opouští předběžný přístup slibný upíří survival V Rising, který svého času zdatně konkuroval i populárnímu Valheimu. S vydáním se dočkáme nových lokací, propracovanějšího endgame i nových možností úprav postavy a stavění či rozšíření arzenálu zbraní. Zkrátka spousta obsahu, kvůli kterému má smysl se do hry znovu vrátit.

zdroj: Stunlock Studios

Návrat kultovní vesmírné strategie si prošel menším vývojovým peklem. Fantastická a revoluční realtimovka se ale po letech konečně dočká pokračování, které nás má uhranout neskutečným vizuálem a parádním příběhem.

zdroj: Blackbird Interactive

Výkladní skříň PlayStationu se podívá na PC. Skvělá akční adventura v otevřeném světě Ghost of Tsushima před několika lety ukázala, že vlastně japonské Assassin's Creed od Ubisoftu nepotřebujeme. Studio Sucker Punch se povedlo stvořit nádhernou hru s chytlavým soubojovým systémem a střízlivým otevřeným světěm. Ghost of Tsushima je stylovka, kterou by byla škoda minout... pokud na ni teda máte železo.

zdroj: Sucker Punch

Úžasná pixelartová tahovka Songs of Conquest oživuje mrtvý žánr her, který před čtvrt stoletím založil Heroes of Might and Magic. Budete spravovat hrady, najímat jednotky, bojovat na hexagonových bojištích a levelovat své hrdiny. Songs of Conquest nejen resuscitují zapomenutý žánr, ale navíc jej i smyslupně posouvají a modernizují.

zdroj: vlastní video redakce

Dlouho očekávané a odkládané pokračování mrazivé psychologické ságy Hellblade je šancí Microsoftu ukázat, že pořád umí dělat skvělé hry. A minimálně po grafické stránce se máte na co se těšit, protože Hellblade II vypadá neskutečně! Není proto divu, že i výkonnější Xbox Series X/S hru rozjede jen v 30 FPS.

zdroj: Foto: Ninja Theory

Po dvaceti letech si hráči na Switchi budou moci zahrát remake Paper Mario: The Thousand-Year Door. Kníratý instalatér opět odložil tradiční skákačku a vyměnil ji za RPG s tahovými souboji.

zdroj: Nintendo

31. 5. F1 24 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Letošní šampionát F1 je sice už v plném proudu, herní adaptace ale přichází až v květnu. F1 24 přivítá zpátky kampaňový režim Breaking Point, a protože letošní díl vyjde pod závodními mistry Codemasters, můžeme se těšit na skvělou fyziku a parádně zpracovanou královnu motorsportu.

zdroj: EA