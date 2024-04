Středověký hit Manor Lords prodal za první den milion kopií

30. 4. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Hooded Horse a studio Slavic Magic slaví. Středověká budovatelská strategie Manor Lords zvládla během prvních 24 hodin na Steamu prodat přes milion kopií.

Jde o poměrně očekávaný úspěch, hra se ještě před spuštěním předběžného přístupu řadila mezi tituly, které si na svůj seznam přání přidalo nejvíc lidí. V noci po vydání z pátku na sobotu ji v jeden moment hrálo víc než 156 tisíc lidí, včera k ní pak usedlo víc než 173 tisíc hráčů najednou. Vydavatelství Hooded Horse na sociální síti X podotklo, že v žánru budovatelských strategií jde na Steamu o rekord.

Manor Lords jsou do velké míry výtvorem jediného vývojáře, Grega Styczeńa, který nastínil, co má teď s hrou v plánu do budoucna. V příštím patchi hodlá opravit chyby způsobující bezdomovectví, zpomalit tempo, jakým umělá inteligence zabírá území, poladit sílu lučištníků, stejně jako efektivitu pil a mechanismus přemíry nabídky, která příliš trestá regiony specializující se na jeden typ zboží.

Main points for the planned next patch:

-Fix all the weird homeless bugs

-Tune the archer damage

-Tune the trade oversupply mechanics (it's too harsh and punishes regional specialization)

-Slow down the rate of the AI claiming territories — MANOR LORDS (@LordsManor) April 27, 2024

Je samozřejmě příliš brzy soudit, jestli se hráčskou základnu u Manor Lords podaří udržet až do příštího roku, kdy by středověké budování mělo vyjít ve verzi 1.0. První dojmy jsou ale nadevše pozitivní: „Na hru je radost pohledět, výborně zní, fascinuje smyslem pro detail, běží jako blesk a to, co zatím předvedla, funguje po mechanické i designové stránce až na drobné výhrady velmi dobře,“ napsal Honza Slavík celý natěšený na nášup obsahu, který by do předběžného přístupu měl průběžně přibývat v příštích měsících.