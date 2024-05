Česká akce Gray Zone Warfare zažívá úspěšný start

Poslední dubnový den vyšla v předběžném přístupu taktická online střílečka Gray Zone Warfare od brněnských Madfinger Games. A myslím, že ve studiu můžou slavit. Jen za dva dny se povedlo prodat přes 400 tisíc kopií. V jeden moment hru hrálo takřka 70 tisíc žoldáků, a to je teprve v předběžném přístupu a do vydání jí zbývají vyšší měsíce, ne-li roky.

