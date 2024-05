Dubnové recenze na Games.cz: Karty, křivky i Fallout

2. 5. 2024 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Duben nebyl na vydané tituly o nic chudší než měsíc předchozí. Jasně, mezi hrami se objevily spíše menší kousky nezávislých studií a škála hodnocení využívá mnohem větší rozpětí, takže ne všechny tituly se úplně povedly, ale rozhodně si nemůžeme stěžovat, že není co hrát.

„Neotřelé a zatraceně návykové karetní roguelite, které si půjčuje základní pravidla z pokeru, aby jejich mechanismy pomocí žolíků, tarotů a planetek nonšalantně stavělo na hlavu. Bezpočet možností, synergií a kombinací zaručuje desítky hodin zábavy, od které se nebudete chtít odtrhnout,“ shoduje se celá redakce v kolektivní recenzi.

„Povedená stealth akce, která má své mouchy a udělá radost především milovníkům plížení. Ereban: Shadow Legacy táhne zajímavý příběh s několika konci, solidní hratelnost a pěkná stylizace. Jenže hra nijak nevybočuje ze zajetých žánrových standardů a ostré, neopracované hrany z ní ční až příliš okatě,“ soudí o zajímavé stealth adventuře Jakub Malchárek.

„Planetiles je dobrý, zajímavý puzzle s příjemně nastavenou výzvou, který vás bude bavit, ale po obsahové stránce mu dech dojde až příliš rychle. Pokud nemáte nic proti herním jednohubkám, nebudete zklamaní,“ říká o napodobiteli Dorfromantiku Patrik Hajda.

„Tohle klasické RPG si můžete nechat ujít. Přes povedenou stylizaci a zajímavé zasazení nemá totiž co nabídnout. Příběh je nezajímavý a místy vyloženě nefunguje. Kontinuita se natolik rozbije, že většinu hraní budete bádat nad tím, jestli jde jen o špatně napsaný úkol, nebo se něco ošklivě pokazilo. Morální kompas je příliš svazující, stejně jako vyloženě nelogické questy. Nezábavné souboje jsou už jen pověstnou shnilou třešničkou na tomto prošlém dortu,“ nenechává na australském Falloutu nit suchou Jakub Malchárek.

„Ready, Steady, Ship! je dalším učebnicovým zástupcem na fyzice postavených, trhlých gaučových kooperací. Do žánru nepřináší nic nového a umí být stejně zábavná jako frustrující, ale je zároveň příjemně přístupná a je na vás, jak moc ji chcete brát jako výzvu. Nicméně fakt, že jde hrát v jednom ještě neznamená, že by to byl plnohodnotný zážitek. Pokud už jste hráli lepší zástupce tohoto žánru a pořád nemáte dost, tak vás dozajista zabaví, jinak jsou ale lepší tituly,“ pochvaluje si kooperativní hříčku Patrik Hajda.

„Parádní, zábavná rubačka, která by potřebovala trochu osekat a přebrousit některé designové prvky. Zábavný soubojový systém a hromada originálně hnusných nepřátel ale převažuje nad začátečnickými přešlapy studia,“ neskrývá nadšení nad opulentní akcí Pavel Makal.

„Tents and Trees je skvělá meditativní a nekonečná jednohubka, která tak akorát zapojuje vaši pozornost, představivost a logické myšlení. Přestože jí mobilní platforma svou okamžitostí sedí víc, tak i na počítači dává naprostý smysl, je návyková a snadno v ní utopíte hodiny, což je vzhledem k faktu, že její hádanky trvají vyřešit pouhé desítky vteřin, opravdu úctyhodné,“ upozorňuje na nadějný indie hit Patrik Hajda.

