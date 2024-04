Tents and Trees – recenze návykové, odpočinkové kratochvíle

29. 4. 2024 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Je to už více než šest let od chvíle, kdy vedle sebe poprvé začaly vyrůstat stany a stromy hry Tents and Trees. Ta před tak dávnou dobou vyšla na mobilech, loni na Switchi a letos se konečně zpřístupnila i hráčům na počítačích.

Pozn.: Hra je ve skutečnosti mnohem starší a pod názvem Tents se objevuje už od nepaměti, ale teprve s verzí Tents and Trees je nejen zábavná jako její předchůdci, ale na rozdíl od nich i audiovizuálně poutavá.

Pokud jste o hře nikdy neslyšeli, tak si koukejte rozmyslet, zda chcete pokračovat ve čtení. Hrozí totiž, že objevíte svou novou závislost a připravíte se o mnoho volných chvil, které už budete trávit jen vztyčováním stanů v bezprostřední blízkosti stromů.

zdroj: Frozax Games

Kde se utáboříme?

Takhle „na papíře“ to zní docela hloupě, ale opak je pravdou. Tents and Trees je v první řadě chytrou hrou. Je to logický puzzle, který by se nejjednodušeji dal popsat jako „sudoku zkřížené s picrossem“.

Před sebou máte matici 6x6 až 12x12 polí – většina je prázdná, zbytek vyplňují stromy a vaším jediným úkolem je přiřadit každému stromu přesně jeden stan. Kromě toho musíte myslet na pravidlo, že všech 8 polí obklopujících stan nesmí obsahovat jiný stan a s řešením vám jako v picrossu pomůžou čísla po obvodu hrací plochy, jež uvádějí, kolik přesně stanů musí být v daném řádku či sloupci.

Začátky jsou vyloženě triviální. Nejprve si nakreslením prázdných luk „vyškrtáte“ všechna prázdná místa, na nichž stan nikdy stát nebude – místa nesousedící s žádným stromem ortogonálně a řádky a sloupce od začátku označené nulou znázorňující, že v nich není žádný plátěný přístřešek.

zdroj: Frozax Games

A pak už je to jen o tom zjistit, odkud začít. Zbývají vám v jednom řádku tři políčka a zároveň v něm mají být tři stany? Není na co čekat, řádek je hotový, kolem nových stanů doplníte louky, abyste měli přehled, kde další stany být nemůžou a hele, tím samo od sebe vyplynulo jediné volné políčko v navazujícím sloupci, kam patří další stan a ten otevřel cestu dalšímu sloupci a řádku…

Z tohoto hlediska mi Tents and Trees připomíná právě to sudoku. Máte dané počty stanů v řádcích a sloupcích, máte dané stromy a víte, že úplně každý strom k sobě musí mít přesně jeden stan. Na vás je jen zjistit, kam s jistotou můžete umístit první stan a pak už se to většinou rozjede.

Stanovací speedrun

A to astronomickou rychlostí. Prvních zhruba 70 úrovní jsem každou vyřešil od 30 do 90 vteřin, ale nebojte, hra začne pořádně přitvrzovat a z desítek vteřin se dříve či později stanou minuty. Z vyřešení puzzlu na první pokus se naajednou stane páté opakování, a tak dále...

Vždy ale existuje řešení a v pozdějších úrovních už je potřeba zapojit mnohem více představivosti a podobně jako v šachu si v duchu domýšlet klidně i několik tahů dopředu, abyste s naprostou přesností odhalili místa, kde stany mohou a nemohou být.

Jak postupujete hrou, herní plocha se začne zvětšovat, ke snadným úrovním se přidají náročné, a časem dokonce přijdete o některé číselné údaje, takže předem nevíte, kolik stanů má být v určitých řádcích a sloupcích.

Vynikající oddechovka

Tents and Trees je ale v každém případě uklidňující zážitek. Sice tu odtikává čas, ale ten vás vůbec nemusí stresovat – úlohu si řešte libovolně dlouho. Můžete tu beztrestně vracet kroky, restartovat úroveň a nechybí ani neomezená nápověda pro každý daný moment (pokud se ale tomu všemu vyvarujete, budete odměnění ikonkou plnohodnotného splnění úrovně).

zdroj: Frozax Games

K tomu si připočtěte malebnou grafiku, uspokojivé zvuky klikání a vyloženě zenový soundtrack a máte o fajnovou zábavu postaráno. Hra tak akorát namáhá mozek a je okamžitě odměňující, byť původní mobilní platforma, případně Switch takovému typu hry sedí přece jen víc. K počítači si asi málokdy sednete jen na pět minut, abyste odbavili několik úrovní…

Nicméně z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i takto minimalistická rychlovka člověka umí chytnout a nechybí jí ten pověstný „ještě jeden tah“, kdy se ani nenadějete a hodina vašeho času je pryč.

Ostatně úrovní jsou ve hře stovky a je tu co odemykat – teprve za prvních sto se vám zpřístupní úplně všechny velikosti hrací plochy s jednoduchou, těžkou a bezčíselnou obtížností.

zdroj: Frozax Games

Až za pokoření 200 úrovní dostanete noční režim (který bych tedy uvítal spíš jako položku nastavení než odměnu za hodiny hraní) a na hranici 300 a 400 úrovní jsou nové vizuální motivy.

A i když už budete mít dohrané všechny úrovně hlavní kampaně, tak se tu počítá s denními výzvami, takže nemusíte mít strach, že by vám snad náplň hry brzy (či vůbec někdy) došla.