Nejčtenější články týdne – návrat Cyberpunku, hack GTA VI

26. 9. 2022 9:00

Utrápený Cyberpunk, který na trh rozhodně nevstoupil pravou nohou, byl i navzdory svým počátečním technickým kvalitám obrovský úspěch. A jak už to tak u čistě singleplayerových her leckdy bývá, aktivní hráčská základna po dohrání velice rychle odpadne. Bylo tomu tak u Kingdom Come, bylo tomu tak i u Cyberpunku. Jenže dámy a pánové z CD Projektu makali v posledním roce a půl jak diví, hru do značné míry opravili, vylepšili hromadu věcí a aby toho nebylo málo, ještě jsme dostali skvělý seriál Edgerunners. Cyberpunk 2077 tak vstal z „mrtvých“ a zažívá své nejlepší období. Není proto divu, že je o hru pořád obrovský zájem a že se i zpráva o jeho znovuzrození probojovala mezi nejčtenější články týdne.

