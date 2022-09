Vyzkoušeli jsme nové Call of Duty. Modern Warfare 2 navazuje na povedený reboot

19. 9. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Koncem minulého týdne proběhlo první kolo otevřených beta testů multiplayeru Call of Duty: Modern Warfare 2, tentokrát pouze pro majitele konzolí PlayStation. Hráči na ostatních platformách se dočkají už tento víkend, s předobjednávkou si navíc budou moci zahrát už od čtvrtka.

I já jsem v uplynulých dnech v betě strávil několik hodin, abych v předstihu okusil, jak velké změny se na nás oproti předchozím ročníkům chystají. Call of Duty se po čase vrací pod taktovku studia Infinity Ward, které je v konkurenci Treyarchu nebo Sledgehammer Games bráno jako „to nejlepší“. Není se čemu divit, reboot značky Modern Warfare z roku 2019 je brán jako vrchol toho, co série v posledních letech poslala na trh, a ačkoli jsem v předloňském Black Ops Cold War strávil slušné penzum času, loňský Vanguard nakonec z dlouhodobého hlediska zklamal a ani návrat na druhoválečná pole mu nepomohl.

Ano, je to jiné

Naskočení do zbrusu nového dílu se neobešlo bez počátečních porodních bolestí, ovšem čistě na mé straně. Na první osahání se Modern Warfare 2 od dvou předchozích dílů liší naprosto propastně, a to především v celkovém pocitu z pohybu a ovládání.

Nechápejte mě špatně, pořád se nejedná o realistickou střílečku, v přímém srovnání ovšem Vanguard i Black Ops Cold War působí jako čisté arkády s důrazem na až nepřirozenou rychlost, zatímco v novém Modern Warfare má vaše postava citelnou váhu a pohyb je výrazně méně křečovitě rychlý.

Co se pohybových možností týče, dostali operátoři do vínku možnost sebou z výskoku rychle plácnout na zem a pokračovat ve střelbě vleže (což už jsme v minulosti v rámci Call of Duty viděli). Další novinkou je schopnost viset na římsách a střílet po protivnících. Musím na rovinu přiznat, že jsem se během hraní nikdy nedostal do situace, kdy by mi tato možnost přišla výhodná nebo smysluplná, dá se ale očekávat, že bude předmětem celé řady vtipných a neuvěřitelných videí pocházejících především z nové verze battle royale Warzone.

Citelný rozdíl oproti předchozím dílům představuje také takzvaný SOT čili Sprint-Out Time, tedy čas, který je potřeba k opětovnému připravení zbraně po sprintu. Ten je nyní delší, a tak musíte pečlivě přemýšlet, zda je bezpečné pohybovat se po mapě maximální rychlostí, nebo raději zvolit opatrnější postup. Ruku v ruce s tím jde i aktuálně nastavený TTK (time to kill, tedy rychlost, s jakou je protivník schopen vás různými zbraněmi zabít), který je na můj vkus až příliš krátký a i z ostatních ohlasů na internetu je patrné, že by se nad jeho úpravou měli v Infinity Ward před vydáním ještě zamyslet.

Poněkud realističtější dojem z přestřelek přináší silný zpětný ráz nutící využívat spíše krátké dávky (a v některých případech jsem největší úspěch slavil s přepnutím na jednotlivé střely), souboje na střední a kratší vzdálenost díky tomu trvají o něco déle. Je to úsměvné zejména ve srovnání s loňským Vanguardem, jehož historické zbraně jsou pocitově přesnější než moderní arzenál nového dílu.

Pomalu a takticky

Obecně se dá říct, že nový ročník do značné míry zpomalil hratelnost a úspěchy slaví taktičtější přístup a přesné míření místo zuřivého pobíhání se řvoucí hlavní u boku. Přispívají k tomu i hlasitější, a tím pádem lépe slyšitelné kroky nepřátel, na minimapě nicméně aktuálně nejsou vidět červené tečky nepřátel, kteří střílí se zbraní bez tlumiče.

Beta kromě klasik typu Team Deathmatch nebo Domination ukázala i novinky jménem Knockout a Prisoner Rescue. Oba se hrají v týmech po šesti hráčích bez respawnů. V tom prvním musíte buď pobít celý nepřátelský tým, nebo po šedesát vteřin udržet balík peněz. Prisoner Rescue vám zas dává za úkol osvobodit dvojici rukojmích, úspěch ale opět můžete slavit i s pobitím všech nepřátel.

zdroj: Activision Blizzard

Mapy, které beta zatím ukázala, nejsou upřímně nijak zvlášť pamětihodné. K vyzkoušení byl výcvikový tábor Farm 18 v areálu staré cementárny, hotel Breenbergh, muzeum Valderas a tržiště v městečku Las Almas. Asi nejvíc mi k srdci přirostlo muzeum, které poskytuje slušný prostor pro taktické manévrování. Příznivci rychlého masomlejnu si asi oblíbí tržiště, které je také ze všech prozatím dostupných map nejbarevnější.

Infinity Ward nezklamali ani tentokrát a drtivá většina prostředí je barevně desaturovaná. V chladných odstínech je docela problém identifikovat protivníky, zejména kvůli bohatým a členitým prvkům prostředí a také kvůli faktu, že hra nezobrazuje jejich červené jmenovky. Doufám, že tohle se ještě povede lépe vybalancovat, protože právě nemožnost lépe rozpoznat nebezpečí vede k frustrujícím momentům.

Skvělé postříleníčko

Už reboot značky Modern Warfare potěšil uspokojivým pocitem ze střelby a já s potěšením konstatuji, že v pokračování se na tomto trendu nic nezměnilo. Zbraně mají specifické chování podle své třídy a na svůj kvér můžete navěsit až pět různých doplňků, celý systém Gunsmith nicméně prodělal výrazné změny díky implementaci takzvaných Platforem.

Platformy v sobě shlukují skupiny podobných zbraní, které sdílejí typy doplňků, takže nemusíte odemykat nástavce na každou konkrétní zbraň zvlášť. Nemusí přitom jít o stejnou třídu zbraní, shodné doplňky mohou mít třeba útočné pušky a samopaly. Díky tomu by ze hry měl zmizet zbytečný grind a hráči budou moci snáz experimentovat s kousky, které by jinak ani nevyzkoušeli.

Nový systém postihl i perky. Nově si poskládáte balíček čtyř perků sestávající z dvou základních, jednoho bonusového a jednoho ultimátního. Zatímco první dva máte přístupné od začátku zápasu, bonusový i ultimátní se odemknou až v jeho průběhu. Mezi ultimátní perky se počítá třeba Hardline, který sníží cenu killstreaků o 1, případně Ghost, díky němuž budete neviditelní pro UAV, radary a senzory srdečního tepu. Změny v nastavení perků nejsou upřímně moc pochopitelné, a i když vlastně ničemu neškodí, nepřináší ani žádné výrazné vylepšení zážitku.

Pěkné je to taky

Co naopak zážitek vylepšuje výrazně, je grafika a technické zpracování obecně. Po posledních dvou dílech je návrat k vizuálu Modern Warfare nesmírně vítaný, hra na PlayStationu 5 vypadá a hýbe se skvěle, mapy i modely postav jsou detailní a celková atmosféra, podpořená efekty, výbuchy a hlavně velmi proponovanou průstřelností materiálů vzbuzuje okamžitou touhu vrhnout se po každé smrti zpátky do boje.

Nové Call of Duty patrně nepřesvědčí zapřisáhlé nenávistníky, kteří budou dál v diskuzích na internetech psát o pořád stejné hře s krátkou kampaní. Fanoušky série ovšem zřejmě čeká podobně vydařený díl, jaký jsme dostali naposledy před třemi lety.

Hodnotit z bety je samozřejmě ošemetné, kvality každého ročníku se navíc ukazují až v dalších měsících podpory, a ne nutně hned při startu (zdravím Vanguard, od kterého jsem měl TOLIK očekávání!). Pokud ale budete mít o víkendu čas, určitě si Modern Warfare 2 aspoň zkuste. S ním stráveného času nelituji a už se těším na moment, kdy se na herní bojiště vrhnu s plnou verzí. Její příchod je plánován na 28. října.