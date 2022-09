Fanoušci už skládají mapu GTA VI na základě uniklých materiálů

Masivní únik záběrů z chystaného GTA VI o víkendu rozhýbal herní svět a na internetu se samozřejmě živě diskutuje o tom, jaká nová hra bude, jakkoli jsou dostupné materiály velmi pravděpodobně minimálně tři roky staré a o finální kvalitě nijak nevypovídají.

Najdou se ale i činorodější fanoušci, kteří místo hádání na sociálních sítích začali dávat dohromady předpokládanou mapu herního světa. Využívají k tomu různé nástroje, počínaje velmi primitivními malůvkami v programu Malování až k aplikaci Google Earth. Klíčové přitom pro tvůrce map je, že do nich nesmějí implementovat samotné uniklé materiály. Ty totiž Rockstar a Take-Two Interactive nesmlouvavě blokují.

I kvůli tomu se tvorba z oficiálních fór GTA přesunula na Discord, kde si tvůrci map mohou relativně svobodně sdílet tipy i potřebné kusy uniklého obsahu, který je k jejich tvorbě relevantní. Níže se můžete podívat na jeden z nejdetailnějších pokusů, který pochází od účtu Church of GTA a podílelo se na něm kolem sta nadšenců.

Je třeba říct, že jde o velmi pomalou a náročnou práci. Někteří autoři se v uniklých záběrech snaží nacházet významné lokace a následně určit jejich polohu v závislosti na jiných zásadních bodech na mapě, jiní pečlivě zkoumají minimapu a přenášejí ji snímek po snímku na papír. Další pak využívají své znalosti skutečné Floridy, kterou se má šesté GTA ve Vice City a okolí inspirovat.

The GTA VI Map posted to @Kotaku - thanks to everyone on the project (I just added the borders, extra roads, and pictures) #GTA6 #GTAVI #RockstarGames #GTAViceCity pic.twitter.com/y2iUNEMFvW