Vše, co víme o Avatar: The Frontiers of Pandora

Doba klasických „filmových her“ je už naštěstí dávno za námi. Her spíchnutých horkou jehlou, nevalných kvalit s jediným cílem: Svézt se na známějším uměleckém díle a z jízdy vytěžit jednoduché a rychlé peníze. Tedy, ne snad že by dnešní korporace produkující multimediální konzum neprahly po zisku snad ještě víc, ale ony filmové hry nás, minimálně ve své dřívější podobě, naštěstí opustily.

Trendům navzdory se aktuálně jedna velká, filmová hra stejně chystá - Avatar: Frontiers of Pandora. Vycházet bude z reálií jednoho z nejslavnějších filmů všech dob, připravuje ji jeden z největších herních vydavatelů, a to s nemalými technickými ambicemi. Filmový Avatar se už navíc oné více či méně typické filmové hry dočkal jen chvíli před premiérou prvního filmu v roce 2009. Tehdejší James Cameron’s Avatar: The Game nebyla marná, ale nebyla ani kdovíjak dobrá a svým způsobem to byla jedna z posledních velkých filmových her původního střihu.

Takový by ale nadcházející Avatar: Frontiers of Pandora být neměl. Hra je ve vývoji opravdu dlouhou dobu, stojí za ní zkušené studio, působivé technologie a nemalé ambice. Tak si pojďme zrekapitulovat vše, co o tomhle novém a ojedinělém druhu filmové hry víme.

O čem Avatar: The Frontiers of Pandora bude?

Ve hře se bude odvíjet samostatný, na filmech nezávislý příběh, kdy se v kůži jednoho z Na’vi vydáte napříč doposud neviděnou částí Pandory jménem Western Frontier. Tam na vás čeká dle slov tvůrců reaktivní svět obydlený unikátními stvořeními i novými postavami. Vaším úkolem bude bránit Pandoru před úhlavním nepřítelem RDA.

O jaký že půjde žánr?

Avatar: The Frontiers of Pandora je akční adventura v otevřeném světě, viděná z pohledu první osoby.

Jak to teda vypadá v běhu?

Těžko říct. Zatím tu máme jen jeden pořádný trailer, ale přímo na nějaké autentické nepřerušované záběry z hraní, které by ukázalo klíčové herní mechaniky, uživatelské rozhraní a detaily fungování všech systémů, si musíme ještě počkat.

zdroj: Ubisoft

Bude mít Avatar: The Frontiers of Pandora nějakou spojitost s filmovým Avatar: The Way of Water z roku 2022?

Ne. Herní Avatar z těch filmových vychází co do světa, reálií, systémů, fungování věcí apod. Příběhově půjde ale o samostatnou hru, nijak nepropojenou s prvním, druhým, či jakýmkoliv jiným chystaným filmem.

V tuto chvíli ale není vyloučeno, že se ve hře nebude pomrkávat na nějaké filmové postavy či události, nicméně stát na nich nebude.

Kdo na Avatar: The Frontiers of Pandora pracuje?

Hlavním tahounem jsou tvůrci prvních dvou dílů populární The Division, švédské studio Massive Entertainment. Podobně jako u jiných velkých her, i tady ale vypomáhají jiná studia z vydavatelství, konkrétně Ubisoft Shanghai a Ubisoft Düsseldorf.

zdroj: PlayStation

Nebyl tu už náhodou jeden herní Avatar od Ubisoftu?

Ano, byl. V roce 2009 vyšel James Cameron’s Avatar: The Game. Nešlo o žádný průšvih, ale ani o žádný zázrak. Na Games recenzi bohužel nemáme, ale Metascore 59 svědčí za vše - a to je ještě relativně štědré.

Je Avatar: Frontiers of Pandora jediná nová hra z tohohle světa?

Ne, ještě se chystá třeba mobilní strategie Avatar: Pandora Rising a mobilní MMO RPG akce Avatar: Reckoning.

Na jaké platformy Avatar: The Frontiers of Pandora vyjde?

Hra vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Stadii.

Kdy Avatar: The Frontiers of Pandora vyjde?

Kvůli nedávnému odkladu se souběžné vydání s filmem Avatar: The Way of Water nestíhá. Aktuální datum vydání se omezuje na vágní příští fiskální rok Ubisoftu. Tedy někdy mezi dubnem 2023 a březnem 2024.