Nejčtenější články týdne – hit Amazonu, Diablo II i Hitman

3. 10. 2021

Diablo II Resurrected pořád vládlo, ale víte, co se taky stalo? Amazon vydal hru, a nejen že není špatná, ona je navíc ještě úspěšná. Tedy jak moc to tvůrcům vydělává nebo prodělává zatím samozřejmě nevíme, nicméně nakročeno k velkému úspěchu má jistě víc než dobře. Řeč je samozřejmě o MMORPG New World, které si prošlo nemalou dávkou odkladů. Nakonec se to ale zřejmě vyplatilo a bude zajímavé sledovat, jak se budou vývojáři o hru starat dál. A jestli v brzké době nedojde k velkému poklesu hráčů.

