Hitman vyšel na GOGu a okamžitě dostává jedno negativní hodnocení za druhým

27. 9. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Digitální obchod GOG před pěti dny slavnostně oznámil příchod plešatého zabijáka Agenta 47 na svou platformu. Dorazil tam v Game of The Year edici svého rebootu z roku 2016 a rovnou v 70% slevě, která trvá až do této středy. Co ale v GOGu asi nečekali, je lavina nevole prvních hráčů, kteří po nabídce skočili.

GOG se totiž všude chlubí tím, že jím nabízené hry jsou DRM-free, tedy nevyžadují online připojení ani kontroly, a můžete si je tak stáhnout na své PC a se soubory si dělat, co se vám zlíbí. To samé platí i pro Hitmana... akorát ne v plném rozsahu.

Sama produktová stránka obsahuje následující varování: „Internetové připojení je vyžadováno pro přístup k misím Escalation, Elusive Targets a ke Contracts vytvořeným komunitou. Příběh a bonusové mise lze hrát offline.“ Jak se ale ukázalo, i spousta dalšího, poměrně zásadního obsahu je rovněž vázaná na připojení k serverům, a pokud budete Hitmana hrát offline, připravíte se tak o velkou porci zábavy.

„Hra má online DRM. Můžete ji odehrát se základním nastavením, ale mnoho funkcí jako například odemykání zbraní, předmětů, obleků, startovních lokací a spousta dalších je zamčených za připojením k internetu. Stránka na GOGu to neříká jasně a je extrémně zavádějící,“ stojí v recenzi uživatele Cube1701.

Mnoho dalších hráčů si stěžuje na to samé a Hitmanovi za to udělují jednu hvězdičku z pěti. Souhrnné hodnocení hry je momentálně na velmi špatných 1,4/5 a může za to prakticky jen polovičatost oné proklamované DRM-free verze.

GOG už na celou věc stihl zareagovat. Děkuje komunitě, že na problém upozornila a slibuje, že se věcí zabývá a s novým updatem přijde v následujících týdnech. Navíc připomíná, že každý má právo na refund, tedy žádost o vrácení peněz.

„Zároveň berte na vědomí, že i když jsme otevření smysluplné diskuzi a zpětné vazbě, nebudeme tolerovat review bombing a budeme odstraňovat příspěvky, které nedodržují naše pravidla recenzování,“ dodává uživatel chandra za team GOG.

I toto oznámení si vysloužilo vlnu nevole a diskutující se brání, že se nejedná o review bombing, když tyto recenze poskytují informace, které zákazníkům nesděluje produktová stránka. Zástupce GOGu potvrdil, že takové recenze se mazat nebudou, pouze ty, které porušují zmíněná pravidla.

Je otázka, s čím GOG za pár týdnů přijde. Jenom adekvátně upraví produktovou stránku? Nebo se s IO Interactive pokusí vyjednat vyloženě DRM-free, tedy zcela offline verzi Hitmana?