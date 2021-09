30. 9. 2021 15:42 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Steam Deck od Valve není jen novým hráčem na poli handheldů, je to i přislib budoucnosti, kdy na svůj počítač budou uživatelé instalovat operační systém Linux pro účely hraní. Ještě donedávna to přitom byla utopie, protože velká část moderních her na Linuxu vůbec spustit nešla. Bude Steam Deck znamenat revoluci?

O tom si popovídáme od 16:15 na YouTube s Jiřím a Jindrou v přímém přenosu z našeho studia. Klidně se přidejte na chatu a podělte se o své názory a postřehy!