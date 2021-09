30. 9. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Původně jsme chtěli další díl našeho LongPlaye The Last of Us: Part II nechat až na zítra, těšili jsme se ale tak moc, že pokračování příběhu Ellie a Abby odehrajeme už dnes. Určitě nás zase čeká spoustu napínavých okamžiků, zběsilého kličkování před nakaženými clickery a brutálního bodání do krků nic netušících obětí.

To vše s námi můžete sledovat od 14:00 na našem YouTube, otěže tentokrát bude pevně svírat Šárka, vaše poznámky a otázky z chatu bude spravovat Pavel. Těšíme se na viděnou!