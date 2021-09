Takhle údajně vypadá nabídka PlayStation Plus na říjen

27. 9. 2021 15:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Konec měsíce se přiblížil a předplatitelé služby PlayStation Plus už mohou pomalu vyhlížet oznámení dalších her zdarma, které dostanou v říjnu. Jako obvykle ale ještě před oficiální zprávou ze Sony došlo k úniku, který naznačuje, čeho bychom se mohli v příštích týdnech dočkat.

Spekulace pocházejí od uživatele fóra Dealabs, který si říká BillBill-kun a už v minulém měsíci úspěšně předpověděl lineup PS Plus her. Nyní přichází znovu s tvrzením, že nás v říjnu čeká docela pestrá nabídka titulů pro různé typy hráčů.

Majitelé PlayStationu 5 se podle něj mají dočkat druhoválečné multiplayerové akce Hell Let Loose. Pro PS4 (ale i PS5 v rámci zpětné kompatibility) má dorazit Mortal Kombat X a golfový simulátor PGA Tour 2K21. Mimochodem, zmíněný Mortal Kombat je pro předplatitele PS Plus na PlayStationu 5 dlouhodobě k dispozici skrz PlayStation Plus Collection, tedy vybraný soubor těch nejlepších her z minulé generace.

Hell Let Loose na pátém PlayStationu debutuje 5. října, jeho umístění do nabídky PlayStation Plus by tedy dávalo logický i časový smysl. Hra se pyšní 10 realistickými bojišti 2. světové války, na nichž se střetávají dva týmy po 50 hráčích. Na PS5 využívá možností ovladače DualSense.

Samozřejmě zatím berte tyto spekulace s rezervou, předpokládáme ale, že oficiální oznámení nové nabídky proběhne ještě v tomto týdnu. Jak byste byli s touto trojicí her spokojeni?