Jaké hry vyjdou v říjnu?

30. 9. 2021 15:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

S příchodem října začínají herní žně. Konečně se na nás valí objemnější balík očekávaných her, mezi kterými nechybí pokračování populárních sérií ani úplně nové značky. Ať už máte rádi akci, komiksy, sporty, horory, závody či strategie, něco se tu pro vás najde.

1. 10. FIFA 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Říjen odstartujeme s fotbalem. Nový ročník FIFA je zajímavý už jen tím, jak je kontroverzní. Slibuje totiž nové technologie snímání pohybu s pomocí strojového učení, ale z nějakého důvodu si je užijí jen hráči na nových konzolích, a ne na PC. Jak moc toto podivné rozhodnutí ovlivní finální verdikt, se dozvíme snad již brzy.

zdroj: Electronic Arts

5. 10. Alan Wake Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Po jedenácti letech se vrací spisovatel Alan Wake. Namísto pokračování ale dostáváme jen remaster původní hry, kde můžete očekávat stejný hororový zážitek v hezčích kulisách. Detaily o konzolových verzích a hardwarové nároky na počítač hledejte v našem článku.

zdroj: Sony

7. 10. Far Cry 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia)

Nový, v pořadí již šestý díl akční série Far Cry opět vsadí na výrazného záporáka/diktátora, který má tentokrát pod palcem ostrov podobný Kubě. Pavel pro vás nedávno sepsal dojmy, takže se v případě zájmu začtěte a zjistěte, jestli má nový díl potenciál otřást již dost stagnující sérií.

zdroj: Ubisoft

Pokud se české strategii Imperiums: Greek Wars dalo něco vytknout, tak to, že jste se na jejím konci nedočkali příchodu Alexandra Velikého. Objeví se totiž až ve svém vlastním DLC, které masivně rozšíří stávající mapu o Středomoří a dovolí vám dobývat třeba Persii. Rovněž počítejte s novými mechanismy.

zdroj: Kube Games

21. 10. Disciples: Liberation (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Série tahových RPG Disciples se po mnoha letech vrací s hezky vypadajícím dílem Liberation. V tomto temném fantasy na vás čeká příběhová kampaň čítající přes 80 hodin obsahu, kde budete prozkoumávat svět, zařizovat si svou základnu a bojovat s mnoha nepřáteli. Nebude chybět ani online skirmish pro dva hráče.

zdroj: Kalypso Media

22. 10. The Dark Pictures: House of Ashes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

V pořadí třetí díl hororové antologie The Dark Pictures z vás udělá amerického vojáka na území Iráku, kde ale najdete něco mnohem nebezpečnějšího než probíhající válku. V sumerském chrámu se vám podaří probudit prastaré démony, kteří vám nedají spát. Opět počítejte s prvotřídní grafikou a nějakými těmi více či méně známými herci.

zdroj: Bandai Namco

26. 10. Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Tvůrci série Deus Ex se vrhají mezi komiksy. V singleplayerových Guardianech z vás udělají Star-Lorda a umožní vám tak velet známé partě hrdinů cestující napříč vesmírem a hledající špinavé prácičky s tučnou odměnou. Doufejme, že dostaneme zábavné souboje, solidní příběh a luxusní hudební doprovod.

zdroj: Sony

Legenda se vrací! Po opravdu dlouhé době a mnoha remasterech dostaneme konečně nové Age of Empires. To zjevně není moc odvážné a působí spíš jako reimaginace starého milovaného dílu a necháme na vás, zda je to dobře, nebo ne. Přečtěte si Vaškovy dojmy, než se dostaví plnohodnotná recenze.

zdroj: Xbox

28. 10. Riders Republic (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia)

Steep od Ubisoftu nebyl špatnou hrou, ale něco jí chybělo. To "něco" možná bude mít její pokračování Riders Republic, které je díky rozšíření lyží a snowboardů o bicykly přeci jen svobodnější a ještě bláznivější hrou. Více si o extrémních sportech ve velkém otevřeném světě přečtěte v našich dojmech.

zdroj: Ubisoft

Na fajnovou společenskou hru Super Mario Party naváže na první pohled velmi podobná řachanda Mario Party Superstars. Opět se jedná o deskovku typu Člověče, nezlob se, která se vám a vaší partě přátel postará o zábavu v podobě stovky miniher, z nichž některé pocházejí už z dob Nintenda 64 a GameCubu. Ideální věcička na vánoční sešlost!

zdroj: Nintendo