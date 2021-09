Konečně se ukázal Alan Wake Remastered. Na PlayStationu si odbude premiéru

10. 9. 2021 11:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nějakou dobu spekulovaný remaster hororové akční adventury Alan Wake od tvůrců Maxe Paynea a Controlu byl před pár dny potvrzen samotným scenáristou a tvůrčím ředitelem Samem Lakem, abychom se následně během včerejšího večera v rámci PlayStation Showcase dočkali odpovědí na všechny otázky.

Alan Wake Remastered bude graficky vytaženou původní hrou z roku 2010, ve které se zhostíte role titulního spisovatele, kterému se začnou dít nepěkné věci. V městečku Bright Falls po autonehodě zjišťuje, že si nepamatuje poslední týden, jeho žena Alice je nezvěstná a všude nachází útržky svého románu, o němž si nepamatuje, že by ho napsal. Děj vyprávěný na jeho stránkách ožívá, a protože napsal horor, není to nic pěkného.

Hra Alan Wake vsadila na světlo. Nejrůznější pokřivené bytosti sice po čase podlehnou kulkám z revolveru, ale těch je zoufale málo. Co jim ale vadí mnohem víc, je oslnivá záře vaší věrné baterky. Remaster z herního hlediska vůbec nic nemění, takže můžete počítat s docela totožným zážitkem.

zdroj: Remedy

Hra bude akorát znatelně hezčí díky vylepšeným modelům, prvkům prostředí, postavám, předělovým scénám, efektům a 4K zobrazení. Doporučuji navštívit oficiální stránku hry, která nabízí šestici obrázků s posuvníkem demonstrujícím jedenáctiletý rozdíl mezi původní hrou a jejím remasterem (je to vážně síla). Vedle základní hry budou součástí i dvě příběhová rozšíření The Signal a The Writer, přičemž o samostatné odbočce American Nightmare zatím nepadlo jediné slovo, a tedy bych s ní moc nepočítal.

Remaster bude vůbec prvním výletem Alana Wakea na konzole PlayStation, kde se hra dočká i několika vychytávek. Počítejte s kartami Aktivit pro každou epizodu, haptickou odezvou ovladače DualSense, a adaptivní triggery budou dokonce rozlišovat mezi různými zbraněmi.

Tvůrci v obsáhlém FAQ prozradili, v jakých režimech Alan Wake Remastered poběží na různých platformách. Od PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S očekávejte 4K při 60 FPS. PlayStation 4 Pro a Xbox One X budou mít na výběr mezi 4K při 30 FPS a 1080p s 60 FPS. Základní konzole minulé generace se pak zmůžou jen na 1080p při 30 FPS v případě PS4 a na 900p při 30 FPS v případě Xboxu One.

Na PlayStationu 5 budete stahovat 27 GB dat, na PlaySationu 4 to bude 29 GB, všechny Xboxy si vyžádají zhruba 39 GB a v případě PC počítejte s 36 GB dat. Hardwarové nároky počítačové verze najdete o pár řádků níže.

Nezbývá než prozradit, že Alan Wake Remastered vyjde již 5. října na všech zmíněných platformách, přičemž na PC ho hledejte pouze v Epic Games Store (jelikož je Epic zároveň vydavatelem hry).

Minimální požadavky:

CPU: i5-3340 a ekvivalentní

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 nebo AMD Equivalent. 2GB VRAM.

RAM: 8 GB a víc

OS: Win 10 64-bit

Doporučené požadavky:

CPU: i7-3770 a ekvivalentní

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 nebo AMD Equivalent. 4GB VRAM

RAM: 16 GB

OS: Win 10 64-bit